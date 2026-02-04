El Parlament rechaza la comparecencia de Isidre Fainé que solicitó Junts
El partido de Puigdemont había pedido que el financiero explicara su proyecto al frente de la Fundación La Caixa
La comisión de Economía del Parlament de Cataluña ha rechazado este miércoles la comparecencia del presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, que había solicitado Junts con motivo de la reelección del financiero en el cargo. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana y el Partido Popular han votado hoy en contra de la comparecencia, por lo que la petición de Junts ha decaído. A favor de ello se han pronunciado, además del partido que preside Carles Puigdemont, Comuns, la Cup y Vox.
Junts informó el pasado 20 de enero que había solicitado en el Parlament la comparecencia de Fainé para que “informara” sobre el “proyecto de futuro” de la entidad. La formación justificó esta petición por el papel que la fundación tiene en Cataluña, donde centra una parte destacada de su obra social. En 2025 la Fundación la Caixa gestionó un presupuesto de 655 millones, el más alto de su historia y un 9% superior al del año anterior.
El patronato de la Fundación Bancaria La Caixa acordó el pasado 12 de enero reelegir a Isidre Fainé como presidente de la entidad para cuatro años más. Fainé, de 83 años, ostenta este cargo desde que la fundación se constituyó como tal en 2014, aunque era ya el presidente de La Caixa desde 2007. La reelección sitúa el fin del mandato en 2030. La principal cara visible de La Caixa continúa de esta manera al frente del grupo de la estrella como presidente de la Fundación, que es el único accionista de Criteria Caixa y, por ende, el accionista de referencia de la entidad financiera Caixabank y de otras empresas estratégicas en España.
La Fundación la Caixa aumentó el año pasado hasta 250 millones de euros el total de la inversión social en Cataluña, una cantidad que supone un incremento de 25 millones de euros respecto a 2024. El pasado mes de diciembre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Fundación la Caixa firmaron el acuerdo marco para rubricar esta inversión en materia social, cultural y de investigación y becas. Del total, 99 millones se destinaron a programas de la entidad dirigidos a los colectivos más vulnerables.
