El exdirector de TV3 Eugeni Sallent fallece a los 63 años

El exdirector de Televisió de Catalunya Eugeni Sallent (Sabadell, 1962), ha muerto este miércoles a los 63 años a causa de un cáncer. Licenciado de Informática por la UAB y máster en dirección de empresas, se convirtió en un ejecutivo empresarial que participó en la fundación de la radio RAC-1, propiedad de Grupo Godó, de la que fue su director entre 1999 y 2012, momento en el que pasó a dirigir Televisió de Catalunya, hasta 2016. Su carrera profesional discurriría posteriormente por Mediapro.

El consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, lo ha definido como “un visionario de la comunicación y del periodismo” catalán y ha transmitido su pésame a familiares y amigos, en un apunte en X. En otro apunte en X, Rac1 ha destacado que “contribuyó de manera decisiva al nacimiento de la emisora, su crecimiento y su liderazgo. Gracias por todo”.

En 2007 recibió el Premio Nacional de Comunicació y, tres años después, el Premio Quim Regàs de Periodismo. Además de los medios de comunicación, fue también consultor en sistemas de información para el Centre Informàtics de la Generalitat y gerente de las emisoras de Catalunya Ràdio.