Núria Cadenes conversará sobre la novela ‘Qui salva una vida’ en el club de lectura de Quadern

Si para hablar con Mercè Ibarz a la sesión de enero del club de lectura tuvimos que retroceder en el tiempo —50 años, para situarnos al final del franquismo y el inicio de la transición—, con Núria Cadenes lo haremos todavía más. Jueves 5 de febrero, como siempre, en el estudio Toresky (Caspe, 6) a las 19h. vendrá a conversar con los lectores sobre la novela Qui salva una vida, premio Proa de Novela 2025, que relata una historia vinculada en las redes de evasión que, durante la Segunda Guerra Mundial, se organizaron en la Cerdanya para salvar todo tipo de fugitivos del fascismo. Se pueden inscribir en este enlace o bien enviando un correo con el sujeto “Club Cadenes” a quadern@elpais.es.

La historia coral de esta novela parte de la peripecia vital de un tío de Cadenes, que fue rector de Puigcerdà y en los años cuarenta organizó una de estas redes. Según Paco Cerdà, “el libro tiene forma de collage impresionista y crea todo un clima, compuesto en trencadís, para coger la tensión entre perseguidores y perseguidos (...) una novela de estructura compleja y con la ambición literaria de un Jo confesso o un Borja Papa”.

Núria Cadenes (Barcelona, 1970) ha escrito libros biográficos, de viajes y de relatos. Ha publicado novelas como por ejemplo El banquer, que narra la vida de Joan March; Guillem, una novela documental sobre el caso de Guillem Agulló; Tiberi Cèsar, sobre el sucesor de Augusto; o los relatos En carn i ossos.

El club de lectura de Quadern, conducido por Carlota Rubio, es un espacio de encuentro mensual entre lectores y escritores, gratuito y abierto a todo el mundo. Encontrarán siempre toda la información, crónicas y videos con recomendaciones en la sección Club de lectura de Quadern.