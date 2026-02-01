Ir al contenido
ACCIDENTES

Un muerto y cuatro heridos, dos de ellos menores, en un accidente en Lleida

Dos vehículos han chocado frontalmente en la C-14, en Artesa de Segre

Muere joven puerto Barcelona
El País
El País
Barcelona -
Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este domingo por la tarde en Artesa de Segre (Lleida) y donde otros cuatro implicados han quedado heridos. El Servei Català del Trànsit (SCT) ha informado que dos personas se encuentran en estado grave y dos menores en estado menos grave.

El accidente se ha producido en el kilómetro 102 de la carretera C-14 poco antes de la seis y media de la tarde, donde, por causas que aún se investigan, ha tenido lugar un choque frontal entre dos turismos.

A raíz del accidente, ha fallecido el conductor de uno de los vehículos, mientras que otras cuatro personas han sufrido heridas de diversa consideración.

Al lugar del siniestro se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, diez dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han realizado tareas de excarcelación, y seis unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Como consecuencia del accidente se ha cortado la carretera para los dos sentidos de la marcha y se han habilitado desvíos por el interior de la población de Artesa de Segre.

Con el conductor de este domingo, son cinco las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este 2026, según los datos de Trànsit.

