Detenido por matar a un hombre en el transcurso de una pelea en Sabadell
El suceso que investigan los Mossos ha sucedido en el interior de un domicilio
Agentes de los Mossos d’Esquadra han detenido la pasada madrugada en una vivienda de Sabadell (Barcelona) a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro.
La policía catalana ha informado en un comunicado de que, sobre las cinco y media de la madrugada, han sido avisados de una pelea en el interior de una vivienda de Sabadell, a la que se han dirigido junto a efectivos de la Policía Local de la ciudad.
Al llegar, los policías han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba signos de violencia, así como a otro hombre, que ha sido detenido como presunto autor del homicidio.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de las actuaciones.
