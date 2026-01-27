El detenido por asesinar a una mujer en Lleida ya mató a un preso en el año 2000

El hombre que la tarde del domingo se entregó en una comisaría de los Mossos en Lleida después de matar a la mujer con la que compartía piso no era la primera vez que cometía un homicidio. Se trata de Mario Casterás, de 65 años, según ha avanzado el Segre y ha confirmado este diario. El hombre fue condenado en el año 2002 por asesinar a otro preso de la cárcel de Ponent, en la que cumplía penas por atracos violentos. Casterás admitió el crimen ante el tribunal que le juzgó: mató a Juan Jesús Iglesias, entonces de 32 años, con la barra de hierro de unas pesas del gimnasio de la prisión por celos por una mujer.

Casterás llevaba en libertad desde el día de Reyes del año 2021, según él mismo explicó en una entrevista que concedió al Ara, en un reportaje sobre la dificultad de reinsertar a personas sin ningún tipo de lazos personales fuera de prisión. El convicto se mostró firme en su deseo de no volver a la cárcel, según dijo, después de haberse pasado encerrado desde los años 80, primero por atracos violentos que cometió con su hermano. Después sumó una tentativa de homicidio, agresiones a otros presos, y acabó con el homicidio de Juan Jesús Iglesias. La Generalitat indemnizó entonces a la familia con 120.000 euros por se consideró que actuó de manera negligente en la vigilancia en prisión de Casterás.

Pero no tardó en volver a las andadas. En el año 2023, el hombre, nacido en Lleida, fue detenido en su tierra natal por un atraco violento armado con un cuchillo en un supermercado. En las imágenes de lo ocurrido, difundido en redes sociales, se le ve con el arma la mano, tapado con un gorro y una mascarilla. Cuando la vigilante de seguridad del establecimiento le acorrala en la calle, Casterás lanza el cuchillo al suelo. El hombre ingresó preventivamente en prisión por ese robo, y finalmente salió de la cárcel el 4 de octubre de 2025.

Está previsto que Casterás pase a disposición judicial por el asesinato de la mujer en Lleida, de 53 años, este miércoles. El hombre, según fuentes policiales, confesó el crimen y se descarta que mantuviese una relación sentimental con la mujer a la que presuntamente mató. Ambos compartían piso, según esas mismas fuentes, que considera que el ataque se produjo probablemente después de una discusión doméstica.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, varios concejales y vecinos guardaron ayer un minuto de silencio en la plaza del municipio en recuerdo de la mujer asesinada. El consistorio también decretó tres días de luto por el feminicidio, y bajó a media asta las banderas.

Un informe de la Generalitat de 2023 concluye que el 79% de la población penitenciaria no reincide (se basa en un estudio realizado a 3.814 personas excarceladas en 2015). Quienes sí lo hacen, el 21,1%, responden en su mayoría al perfil de Casterás: internos que han cometido robos, con antecedentes penitenciarios, que no suelen tener permisos, y que salen directamente a la calle después de cumplir a pulso su condena: como se conoce en el argot no salir nunca de la cárcel hasta que se ha saldado la cuenta pendiente con la justicia.