Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Breda (Girona)
Los bomberos constatan que el fuego se autoextinguió por la falta de oxígeno
Una mujer ha muerto en el incendio que se ha declarado este jueves en su vivienda, una casa de planta baja y un piso de la calle de Santa Anna, en el municipio de Breda (Girona). Los Bomberos de la Generalitat han informado de que el aviso del siniestro se ha recibido a las 19.08 y de que la familia de la mujer, que residía sola, ha accedido a la vivienda y la ha encontrado dañada y con las paredes ennegrecidas.
Inmediatamente se han activado siete dotaciones de los Bomberos, entre las que se ha incluido el Grupo Operativo de Apoyo (GROS), Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) y el Grupo Canino de Investigación (GRCR), por si era necesario trabajar en un escenario de derrumbe.
Los bomberos han accedido al interior de la vivienda y han constatado que el origen de los desperfectos ha sido un incendio confinado que ha afectado a la cocina y que, probablemente por falta de oxígeno, se ha autoextinguido.
El cuerpo de la mujer, única ocupante de la vivienda, estaba en el suelo y, pese a la rápida intervención tanto de los Bomberos como de dos ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), nada han podido hacer por salvarle la vida. Los Bomberos de la Generalitat han inspeccionado el recinto, que no presenta daños estructurales y los Mossos d’Esquadra se han encargado de la investigación del siniestro.
