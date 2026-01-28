Ir al contenido
Detenidos los presuntos autores de varios asaltos violentos en el Baix Empordà

Los ladrones, encapuchados y armados, escogían a víctimas ancianas y vulnerables, las ataban y se llevaban joyas y dinero

Detenido un menor de 15 años acusado de violar a una joven de 18 en Salou
Marta Rodríguez
Marta Rodríguez
Girona -
Los Mossos d’Esquadra han conseguido detener este martes a la banda de encapuchados que tenía atemorizada la comarca del Baix Empordà. La detención de tres de los cuatro sospechosos, de entre 22 y 27 años, se llevó a cabo en Llagostera horas después de que perpetran su último asalto violento en una casa, en Mont-ras. Los investigadores les atribuyen los asaltos violentos cometidos en los últimos meses en localidades como Begur, Pals, Calella de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols y Mont-ras. Los ladrones entraban encapuchados, totalmente vestidos de negro, armados con una pistola o cuchillo y ataban a sus víctimas, gente mayor, y se llevaban un botín de dinero y joyas.

Según fuentes cercanas a la investigación, la detención se ha hecho este martes en Llagostera, en una zona boscosa cercana a su domicilio, después de meses investigación de la Unidad de Investigación (UI) de la Comisaría de la Bisbal d’Empordà y también gracias a un dispositivo de vigilancia de los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona, que asumió el caso tras los últimos asaltos, todos ellos de gente vulnerable. Las averiguaciones hechas por los investigadores, gracias a las declaraciones de víctimas y testigos y a las imágenes captadas por diversas cámaras de seguridad de la vía pública y particulares, les llevaron hace unas semanas a poder identificar a los asaltantes, a los que se puso bajo vigilancia. Finalmente, fueron detenidos tres de ellos, horas después de que la noche del pasado día 26 entraran en la casa de unos ancianos en Mont-ras, aunque los investigadores les achacan otros asaltos en diferentes municipios de la comarca.

Estos asaltos violentos y más de una veintena de robos con fuerza en casas habitadas que ha habido en esta misma comarca en los últimos meses han creado alarma social en la zona.

Los tres hombres detenidos pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción de la Bisbal que lleva el caso en las próximas horas.

