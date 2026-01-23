Rodalies: una infraestructura estratégica

El pasado martes, la red de Rodalies de Catalunya, que desde hace años es un servicio esencial para la población por volumen de viajeros y cobertura territorial, sufrió una quincena de incidencias (caída de árboles y piedras, derrumbe de muros, roturas de elementos técnicos…) por culpa del temporal Harry. Pero la tragedia se produjo en Gelida, cuando el derrumbe de un muro de contención provocó el descarrilamiento de un tren de Rodalies y el triste fallecimiento de un joven maquinista. Por desgracia, es un suceso precedido por situaciones anteriores similares, donde se han perdido más vidas humanas; y que no se puede volver a repetir.

Las especiales características de la red ferroviaria catalana, muy densa en circulaciones, tanto de viajeros como de mercancías, pero carente de líneas secundarias y de interconexiones entre las líneas principales, la hacen muy vulnerable ante las incidencias, máxime cuando estas se van acumulando en un reducido espacio de tiempo, como el pasado martes. Todo ello comportó la paralización total del sistema ferroviario, con la consecuente afectación a la movilidad de la ciudadanía; pero también evidenció cuáles son los dos grandes problemas a los que se enfrenta la red: la crónica infrafinanciación del sistema ferroviario y los graves efectos del cambio climático.

En el apartado de las inversiones, el pasado miércoles el ministro Puente reconocía (¡es de agradecer!) que la red de Rodalies sufre las consecuencias de la falta crónica de inversiones. Se trata de una situación arrastrada desde hace décadas, pero que recientemente se ha comenzado a revertir con el Plan de Rodalies 2020-2030, basado en intervenciones realistas que aumentarán la fiabilidad y resiliencia de la red, y no en las clásicas obras faraónicas irrealizables a las que estábamos acostumbrados. A día de hoy, este plan está en ejecución y tenemos que exigir su continuidad y cumplimiento durante de los próximos años.

En lo que respecta al cambio climático, tenemos que aceptar, desde ya, que cada vez son más frecuentes los eventos meteorológicos que tienen capacidad de afectar gravemente a las infraestructuras. No hace falta esforzarse mucho para que nos vengan a la mente ejemplos concretos y recientes de afectaciones graves en carreteras, vías, puentes… Y en este punto, las redes ferroviarias, un elemento clave de la movilidad cotidiana, representan un profundo punto de vulnerabilidad (a la vez que, por sus características técnicas, también se erigen como un elemento esencial en la propia lucha contra la crisis climática).

Por todo ello, es necesario hacer un llamamiento urgente, dirigido tanto a las Administraciones competentes como al conjunto de la sociedad, para la defensa estratégica de las infraestructuras ferroviarias, ya sean de viajeros o de mercancías. Si la movilidad es una necesidad esencial del ser humano, y clave para minimizar los efectos del cambio climático, la protección de las infraestructuras de transporte, que aseguran nuestras comunicaciones y suministros, se tiene que conceptualizar urgentemente como un elemento estratégico para garantizar el presente y el futuro de nuestra sociedad.

Joan Carles Salmerón es director de Terminus Centre d’Estudis del Transport