Agnès Marquès gana el premio Ramon Llull con una novela sobre los límites de la verdad en el periodismo

La periodista Agnès Marquès Pujolar ha ganado este viernes el XLVI Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull, dotado con 60.000 euros, con La segona vida de Ginebra Vern, una novela sobre los límites de la verdad y el precio de los vínculos, que parte de un hecho real ocurrido en un pueblo de Texas en 2014. La novela se publicará el 25 de febrero en catalán por Columna y en castellano por Destino, tras haberse celebrado la ceremonia de la entrega del premio el día 24.

Marquès, todavía asimilando el ser merecedora de la distinción, ha agradecido al jurado su elección y ha avanzado que la obra está protagonizada por una periodista, Ginebra Vern, en horas bajas en su periódico de Barcelona, donde ha sido degradada, y recibe por parte de sus jefes el encargo de escribir un artículo viral. Su texto se centrará en un asunto íntimo de tres personas, en un pueblo remoto de Texas, Hemphill, donde una mujer ha puesto un anuncio en un periódico local en el que felicita a su marido y a su amante por el hijo que esperan. La noticia, viral en todo el mundo, se convierte en “puro morbo”, lo que “remueve” a Ginebra por haber contribuido a ello con su artículo, y llega un día que necesita conocer a las tres personas implicadas, el “cotilleo” que ha generado, “forzándose a mirar” la vida de otra manera.

Marquès, que ha desvelado que ella, igual que su protagonista, también viajó a Hemphill, en el cinturón bíblico estadounidense, ha apuntado que Ginebra se encuentra ante un dilema, “con la distancia insalvable que hay entre la realidad y la verdad, entre los hechos y el relato, con un margen que a veces es insalvable”. La novela también plantea qué relato hace cada persona de su propia vida “hasta encontrar el que podemos soportar, el espejo en el que podernos mirar”. A su juicio, el periodismo es el “lugar de conflicto ideal para plantear un dilema que nos interpela a todos, en tanto que todos narramos nuestras vidas y las de la gente que queremos”.

Agnès Marquès ha señalado su propia “estupefacción” de cómo es posible que ahora una persona a más de 9.000 kilómetros de distancia pueda saber tanto de otras tres que no conoce de nada. “¿Tengo yo derecho a conocer esta información?”, era una pregunta que sobrevolaba mientras escribía el libro. La coprotagonista del relato es Emma, la amante del marido aludido en el anuncio, y Marquès ha avisado de que tanto ella como Ginebra son “complejas, contradictorias, cuestionables, que tienen derecho a la opacidad, a caminar por un umbral moral y a tomar decisiones no siempre justificadas”.

Nacida en Barcelona en 1979, Agnès Marquès Pujolar es periodista y licenciada por la Universidad Ramon Llull, con una larga trayectoria en radio y televisión, donde ha dirigido y presentado programas como el Telenotícies cap de setmana, La gent normal y Planta baixa en 3Cat, así como los programas radiofónicos, No ho sé, de RAC1, y, actualmente, dirige el informativo Catalunya nit, de Catalunya Ràdio.

En el año 2018 publicó Els guapos són els raros, un libro ilustrado que recoge los testimonios del programa televisivo La gent normal. La segona vida de Ginebra Vera es su segunda novela tras Ningú sap que soc aquí, que publicó en 2022. El jurado del XLVI Premio Ramon Llull estaba formado por Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Estel Solé, Gerard Quintana, Carme Riera y Emili Rosales, secretario con voto.

Al Premio Ramon Llull, el segundo mejor dotado de las letras catalanas, tras el Sant Jordi, concurrieron en esta edición 64 manuscritos. Se otorgó por primera vez en 1981 para estimular la creación literaria en catalán, ganándolo Joan Perucho. Desde entonces, lo han ganado otros autores como Pere Gimferrer, Valentí Puig, Carme Riera, Terenci Moix, Baltasar Porcel, Gemma Lienas, Najat El Hachmi, Imma Monsó, Sílvia Soler, Care Santos, Xavier Bosch, Víctor Amela, Pilar Rahola, Martí Gironell, Rafel Nadal, Núria Pradas, Gerard Quintana, Empar Moliner, Andreu Claret, Ramon Gener y el año pasado Estel Solé con Aquest tros de vida.