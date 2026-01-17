Aliança y los empresarios catalanes abren vías de diálogo ante el auge del partido ultra

Sílvia Orriols inaugura la sede de Aliança en Barcelona, el pasado diciembre. Quique Garcia (EFE)

Los contactos entre el empresariado catalán y Aliança, el partido independentista de ultraderecha, se han intensificado en los últimos meses, a medida que las encuestas elevan las expectativas de éxito de la formación que dirige Sílvia Orriols. Aliança pretende “normalizar” las relaciones con los empresarios y ha mantenido “encuentros discretos” con grupos y entidades, han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras de esos diálogos. Antes de Navidad, representantes del partido mantuvieron una reunión en la sede de Pimec, la patronal catalana de las pymes. También la burguesía ha explorado maniobras de aproximación a Aliança: Emilio Cuatrecasas, presidente de honor del despacho de abogados del mismo nombre, ha invitado a Orriols a dar una charla ante un grupo escogido de personalidades a finales de mes.

Aliança es un partido islamófobo que ha hecho del rechazo a los inmigrantes, especialmente los de origen musulmán, su bandera y su principal atractivo para los votantes. Pero otra de las patas de su discurso es la necesaria, dicen, “reindustrialización” de Cataluña. “Y eso se hace yendo de la mano del sector empresarial”, señalan fuentes del partido. “Es importante que nos tengan en cuenta porque queremos mejorar la libertad de empresa y potenciar el tejido económico del país”, agregan las mismas fuentes.

Hay una “convergencia” de intereses, sugieren en Aliança, que hace inevitable una aproximación con los empresarios catalanes. Aunque ahora cuenta solo con dos diputados en el Parlament, la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) le otorga hasta 20 escaños y lo aúpa hasta la tercera plaza, en liza con Junts. Ante la expectativa de que se convierta en un actor clave, ciertos grupos de empresarios se han mostrado interesados en conocer los planes del partido en el terreno económico, sin que eso suponga expresarles su apoyo.

Las conversaciones se han desarrollado de manera “discreta”; en algunos casos, a petición de Aliança; en otros, de los propios grupos de interés empresarial. “El tejido empresarial está desconectado del resto del arco parlamentario y detecta en nosotros una esperanza. Es una convergencia natural. Nosotros les defendemos a ellos y ellos nos ven como actor principal”, agregan fuentes del partido, que admiten, sin embargo, que el proceso no se ha completado. “Estamos en proceso de normalizar nuestras relaciones con el mundo empresarial”.

Las reuniones han incluido a cámaras de comercio locales y comarcales. Aliança es potente (y prevé crecer) en las provincias de Girona y Lleida, y especialmente en localidades pequeñas y medianas de la Cataluña más conservadora. En Barcelona, la expectativa de crecimiento también existe, pero es más limitada por la competencia con Vox. La Cámara de Comercio de Barcelona asegura que no se han producido reuniones con el partido ultra. Tampoco las ha habido con Foment del Treball, aunque la patronal catalana no descarta hacerlo en el futuro. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, manifestó el mes pasado en un encuentro con la prensa que si la formación ultra solicitaba una reunión, la cita se produciría. “Nos reunimos con todo el mundo”, justificó Sánchez Llibre.

Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa, sí ha tenido una toma de contacto con representantes de Aliança. Fue antes de Navidades cuando el secretario general de la entidad, Josep Ginesta, recibió a emisarios de Orriols. “En Pimec hacemos política empresarial y económica, no hacemos política de partidos, y por lo tanto nuestra misión es reunirnos con quien sea”, manifiestan desde la entidad que preside Antoni Cañete.

Foros de debate

Más allá de los encuentros, Aliança también busca su espacio en foros de discusión vinculados a la burguesía. El 31 de enero, Sílvia Orriols (líder del partido y alcaldesa de Ripoll) hablará ante una pequeña audiencia en un hotel de la comarca del Baix Empordà. El acto ha sido promovido por el abogado Emilio Cuatrecasas, persona influyente en la burguesía catalana, y aceptado por Orriols. El objetivo es que esos sectores más vinculados al establishment conozcan de primera mano a Orriols, para quienes aún es relativamente desconocida, tal como ha avanzado SER Catalunya. Orriols dará una charla y responderá a las preguntas de los asistentes.

El pasado octubre, Orriols debió haber participado en el Fórum Nueva Economía, un evento privado que se celebra regularmente en el Hotel Palace de Barcelona y que esta semana tuvo a Artur Mas como invitado. Orriols no pudo asistir a su cita por una indisposición de última hora. Semanas antes, sí había hecho un encuentro privado en el Círculo Ecuestre.