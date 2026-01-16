El mundo de la cultura reivindicará el legado del cineasta Pere Portabella

Instituciones culturales de todo el mundo, del Círculo de Bellas Artes al Festival de cine de Toronto, el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) o el MoMA de Nueva York, rendirán los próximos dos años homenaje al legado fílmico y el activismo político desde el arte del cineasta Pere Portabella, que el 11 de febrero de 2027 cumplirá 100 años.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la consejera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, entre otras personalidades del sector, así como parte de la propia familia del director y productor de cine y también político, han participado en la presentación de los actos Acció Portabella en la Filmoteca de Catalunya.

Las actividades, que organizarán más de sesenta entidades de veinte países diferentes durante dos años, arrancan en la víspera de su 99 cumpleaños, un adelanto que, han explicado desde su entorno, se explica por la voluntad de que este reconocimiento tenga lugar mientras aún está vivo.

Carol Portabella, hija del responsable de películas como Aidez l’Espagne, Cuadecuc, Vampir, Puente de Varsovia o El silencio antes de Bach, ha asegurado que su padre “está bien”, viviendo “junto a su mujer”, y que es “consciente” y “está agradecido” de las actividades previstas para celebrar su aniversario.

“Este es un proyecto muy emocionante para mi familia. Durante los últimos años, en casa, planeaba en las conversaciones el tema de su centenario. Y él siempre repetía lo mismo, que él no quería ser protagonista. Que eran los demás los que tenían que aprovechar ese legado y usarlo para seguir reflexionando con sus propias propuestas”, ha dicho la hija del artista.

Recogiendo ese guante, el ministro de Cultura ha defendido que el centenario Portabella no se debe entender como una mera efeméride, sino como “una invitación para volver a mirar al presente con sus ojos, con su curiosidad y su radical voluntad de libertad”.

“Y hablar de Portabella es también hablar del político, de su concepción del cine como forma de resistencia. Para él, la libertad también se jugaba en las imágenes”, ha defendido a propósito de la faceta como activista político y también como parlamentario tanto en el Senado, primero, como en el Parlament, después.

La consejera de Cultura, por su parte, ha recordado la relevancia de Portabella para el cine catalán y español, pero también para el cine internacional en general, y no solo como director, sino también como productor de Films 59, con los que ayudó a hacer realidad Los golfos, de Carlos Saura; El cochecito, de Marco Ferreri y Rafael Azcona, y Viridiana, de Lus Buñuel, una Palma de Oro que le costó quedarse sin pasaporte en pleno franquismo.

Por lo que respecta al avance de la programación, destacan retrospectivas, muestras y conferencias en filmotecas, universidades, festivales y museos, como las exposiciones Mutaciones Portabella y Constelación Portabella que preparan el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

También el MNAC tiene previsto aprovechar estos dos años “para introducir el cine en sus colecciones permanentes del museo”, un “diálogo con el presente que también harán otras entidades participantes de todo el mundo”, ha explicado el coordinador de Acció Portabella, Jordi Balló. El MoMA de Nueva York, que ya en 1972 programó Vampir de Portabella y, en 2007, le dedicó un monográfico, participará de la iniciativa con una retrospectiva de su cine prevista para 2027.

Otra gran iniciativa de la relevancia internacional de Portabella, ha adelantado Balló, será el compromiso de una decena de salas de cine de todo el mundo para proyectar alguna de sus películas el mismo día en que se cumplirán cien años de su nacimiento en Figueres (Girona). Un guiño para los seguidores de Portabella ha sido el logotipo ideado para los actos de su centenario, en el que se ha ‘colado’ la silueta inesperada de un vampiro, uno de los elementos más icónicos del universo del cineasta.