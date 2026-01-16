Barcelona ofrece la Escola Industrial para la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado formalmente su candidatura para acoger la Agencia Estatal de la Salud Pública (AESAP), que propone como sede física la antigua residencia Ramon Llull, situada en el recinto de la Escola Industrial. La comisión de gobierno del Ayuntamiento dio ayer luz verde al proyecto, que cuenta con el aval de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona, según ha avanzado este viernes El Periódico y han confirmado a EFE fuentes municipales.

De estilo modernista y novecentista y propiedad de la Diputación de Barcelona, la antigua residencia Ramon Llull, actualmente en desuso, es un edificio declarado patrimonio de interés nacional. El edificio, que cuenta con 8.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en cuatro plantas y un altillo, está situado en el barrio del Eixample. Este inmueble albergaría a los 300 empleados que se calcula podrían llegar a trabajar en la Agencia Estatal de Salud Pública.

El procedimiento para elegir la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que aún no está operativa, arrancó el pasado diciembre con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del correspondiente acuerdo del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de noviembre, a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Política Territorial, el acuerdo para poner en marcha el proceso que servirá para designar la sede de esta Agencia Estatal.

Las sedes que se propongan deben reunir ciertos requisitos, como disponer de unos 4.000 m2, contar con varias salas de reuniones y de videoconferencias de diversos tamaños o un salón de actos para eventos para más de 300 personas, entre otras dependencias. Además, se solicita que la sede disponga de buenas conexiones de transporte público y se valorará que la ciudad elegida cuente con una red de acceso tanto aéreo y ferroviario como por carretera. También que esté cerca o tenga posibilidad de conexión con aeropuertos internacionales, especialmente con destinos a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul. Estas localidades albergan las principales contrapartes europeas y globales de la Agencia en las que, además, se ejercerá la representación de España.

Además de Barcelona, habían mostrado interés por albergar la sede de esta agencia estatal que reforzará la vigilancia, evaluación y respuesta ante amenazas para la salud de la población, ciudades como Granada, Lugo, Oviedo, León y Zaragoza.

La AESAP es un organismo estratégico creado a raíz de experiencias como la de la pandemia de covid-19 y de recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC).