Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Genocidio

La comunidad judía en Barcelona logra desactivar una web propalestina que señalaba sus negocios

Un mapa colaborativo identificaba empresas, multinacionales y pequeños establecimientos

Comunidad judia
Alfonso L. Congostrina
Alfonso L. Congostrina
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La presión ejercida por la comunidad judía, sobre todo de Barcelona, ha provocado que la plataforma tecnológica GoGocarto desactive de su web un mapa de la capital catalana donde -de forma colaborativa- se había identificado establecimientos, comercios y entidades próximas al sionismo. El mapa marcaba negocios cuyos propietarios son judíos o israelíes. También señalaba multinacionales o empresas proisraelíes, con sedes o franquicias en la capital catalana, acusadas de colaborar con el estado de Israel al que se acusa de practicar un genocidio sobre el pueblo palestino.

Un mapa digital fue bautizado como BarcelonaZ y ha sido desactivado a principios de este 2026. Llevaba activo, como mínimo, desde el pasado octubre. De hecho, una de las primeras plataformas en dar publicidad a la iniciativa del mapa fue Universitats amb Palestina (formada por miembros de las comunidades universitarias unidas para denunciar la “impunidad del régimen de Israel y el genocidio del pueblo palestino”). Esta plataforma daba publicidad a BarcelonaZ y lo describía como: “Un mapa colaborativo que tiene como voluntad exponer el entramado económico del sionismo en la ciudad de Barcelona. Una cartografía en construcción para denunciar el genocidio en curso, así como su propia entidad colonial, con la intención de concienciar sobre la expansión de esta ideología criminal y los modos en que se integra en nuestro contexto en múltiples ámbitos: industria armamentística, tecnología, turismo, energía, inmobiliarias, gastronomía y educación”.

Aparecían señaladas desde multinacionales de hipermercados, pasando por cadenas de comida rápida, fondos de inversión o industrias turísticas. Universitats amb Palestina ya advertía que el mapa estaba en construcción permanente y participaban en su diseño “estudiantes, profesores y periodistas que rehúyen del reconocimiento individual”. EL PAÍS ha contactado con uno de los creadores de este mapa, que no quiere revelar su identidad pero asegura: “Los negocios señalados no eran porque sí. Hay muchos estudios que vinculan empresas de la economía catalana con el sionismo y el estado de Israel. Incluso hoteles, alojamientos turísticos, fondos inmobiliarios… era necesario desenmascarar, de alguna manera, a los vecinos de Barcelona que ayudan a que se cometa un genocidio al otro lado del Mediterráneo. También era útil para evitar que el dinero de nuestros vecinos acabe en manos que no deseamos”.

Entre los establecimientos señalados en el mapa destacaban Stabucks, Carrefour, Burger King… pero también hoteles, algunos negocios regentados por empresarios judíos, asociaciones o centros educativos…

El rabino David Libersohn es el director espiritual de la comunidad judía Jabad Lubavitch del barrio de les Corts en Barcelona. “El mapa señalando objetivos nos ha hecho recordar tiempos oscuros”, lamenta Libersohn vinculándolo con la persecución nazi. “En Cataluña parece que hay mucha permisibilidad y se permite señalar a unos negocios solo porque los dueños son de una religión. Imaginaros la que se armaría con un mapa que señalara a empresarios del opus dei, a jesuitas, homosexuales o del Islam. Con todo mi respeto para todos ellos”, denuncia el rabino. Libersohn se enorgullece de su comunidad y su lucha contra el “antisemitismo” y de cómo han conseguido eliminar el mapa en poco tiempo: “Aquí cada uno hemos hecho nuestro trabajo”, resume.

La oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona revisaba ayer si había recibido cualquier tipo de denuncia de vecinos judíos y -a falta de revisar más profundamente sus archivos- no tenían conocimiento de discriminación antisionista en la ciudad.

Sí que lo conocía la Federación de Comunidades Judías de España. Una portavoz de la entidad ha asegurado a EL PAÍS que antes de que se desactivara el mapa interpusieron una denuncia ante la fiscalía de delitos de odio. “El mapa señalaba 152 comercios, negocios e instituciones; incluido un colegio judío”, han denunciado. La federación denuncia: “Estamos viviendo con atención, cuidado y prevención la oleada antisemita que estamos viviendo desde el 7 de octubre de 2023” (fecha en la que Hamás mató y secuestró a centenares de personas).

La vinculación de empresas con Israel está llevando a algunas sociedades a tener verdaderos problemas. De hecho, la empresa Alstom estuvo -en verano- cuestionada para presentarse a la licitación para construir 39 trenes del metro de Barcelona. En octubre, Alstom consiguió salir de una lista de empresas confeccionada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que señalaba a la empresa de trenes como una de las que había tenido actividad en los asentamientos israelíes del territorio palestino. Alstom consiguió salir de la lista pero durante meses estuvo, técnicamente, excluida de cualquier licitación del gobierno municipal de la capital catalana por su supuesta vinculación con el estado de Israel.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La guerra de Gaza despierta la protesta ciudadana en Barcelona tras el letargo del ‘postprocés’

Josep Catà Figuls / Lorraine Delorenzo | Barcelona

Alstom peligra como fabricante de trenes para el metro de Barcelona por su presencia en una lista de empresas proisraelíes

Alfonso L. Congostrina | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_