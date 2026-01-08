La comunidad judía en Barcelona logra desactivar una web propalestina que señalaba sus negocios

La presión ejercida por la comunidad judía, sobre todo de Barcelona, ha provocado que la plataforma tecnológica GoGocarto desactive de su web un mapa de la capital catalana donde -de forma colaborativa- se había identificado establecimientos, comercios y entidades próximas al sionismo. El mapa marcaba negocios cuyos propietarios son judíos o israelíes. También señalaba multinacionales o empresas proisraelíes, con sedes o franquicias en la capital catalana, acusadas de colaborar con el estado de Israel al que se acusa de practicar un genocidio sobre el pueblo palestino.

Un mapa digital fue bautizado como BarcelonaZ y ha sido desactivado a principios de este 2026. Llevaba activo, como mínimo, desde el pasado octubre. De hecho, una de las primeras plataformas en dar publicidad a la iniciativa del mapa fue Universitats amb Palestina (formada por miembros de las comunidades universitarias unidas para denunciar la “impunidad del régimen de Israel y el genocidio del pueblo palestino”). Esta plataforma daba publicidad a BarcelonaZ y lo describía como: “Un mapa colaborativo que tiene como voluntad exponer el entramado económico del sionismo en la ciudad de Barcelona. Una cartografía en construcción para denunciar el genocidio en curso, así como su propia entidad colonial, con la intención de concienciar sobre la expansión de esta ideología criminal y los modos en que se integra en nuestro contexto en múltiples ámbitos: industria armamentística, tecnología, turismo, energía, inmobiliarias, gastronomía y educación”.

Aparecían señaladas desde multinacionales de hipermercados, pasando por cadenas de comida rápida, fondos de inversión o industrias turísticas. Universitats amb Palestina ya advertía que el mapa estaba en construcción permanente y participaban en su diseño “estudiantes, profesores y periodistas que rehúyen del reconocimiento individual”. EL PAÍS ha contactado con uno de los creadores de este mapa, que no quiere revelar su identidad pero asegura: “Los negocios señalados no eran porque sí. Hay muchos estudios que vinculan empresas de la economía catalana con el sionismo y el estado de Israel. Incluso hoteles, alojamientos turísticos, fondos inmobiliarios… era necesario desenmascarar, de alguna manera, a los vecinos de Barcelona que ayudan a que se cometa un genocidio al otro lado del Mediterráneo. También era útil para evitar que el dinero de nuestros vecinos acabe en manos que no deseamos”.

Entre los establecimientos señalados en el mapa destacaban Stabucks, Carrefour, Burger King… pero también hoteles, algunos negocios regentados por empresarios judíos, asociaciones o centros educativos…

El rabino David Libersohn es el director espiritual de la comunidad judía Jabad Lubavitch del barrio de les Corts en Barcelona. “El mapa señalando objetivos nos ha hecho recordar tiempos oscuros”, lamenta Libersohn vinculándolo con la persecución nazi. “En Cataluña parece que hay mucha permisibilidad y se permite señalar a unos negocios solo porque los dueños son de una religión. Imaginaros la que se armaría con un mapa que señalara a empresarios del opus dei, a jesuitas, homosexuales o del Islam. Con todo mi respeto para todos ellos”, denuncia el rabino. Libersohn se enorgullece de su comunidad y su lucha contra el “antisemitismo” y de cómo han conseguido eliminar el mapa en poco tiempo: “Aquí cada uno hemos hecho nuestro trabajo”, resume.

La oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona revisaba ayer si había recibido cualquier tipo de denuncia de vecinos judíos y -a falta de revisar más profundamente sus archivos- no tenían conocimiento de discriminación antisionista en la ciudad.

Sí que lo conocía la Federación de Comunidades Judías de España. Una portavoz de la entidad ha asegurado a EL PAÍS que antes de que se desactivara el mapa interpusieron una denuncia ante la fiscalía de delitos de odio. “El mapa señalaba 152 comercios, negocios e instituciones; incluido un colegio judío”, han denunciado. La federación denuncia: “Estamos viviendo con atención, cuidado y prevención la oleada antisemita que estamos viviendo desde el 7 de octubre de 2023” (fecha en la que Hamás mató y secuestró a centenares de personas).

La vinculación de empresas con Israel está llevando a algunas sociedades a tener verdaderos problemas. De hecho, la empresa Alstom estuvo -en verano- cuestionada para presentarse a la licitación para construir 39 trenes del metro de Barcelona. En octubre, Alstom consiguió salir de una lista de empresas confeccionada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que señalaba a la empresa de trenes como una de las que había tenido actividad en los asentamientos israelíes del territorio palestino. Alstom consiguió salir de la lista pero durante meses estuvo, técnicamente, excluida de cualquier licitación del gobierno municipal de la capital catalana por su supuesta vinculación con el estado de Israel.