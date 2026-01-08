La Audiencia de Barcelona deja en libertad al principal sospechoso del crimen de Helena Jubany

Santiago L.P.(d), uno de los principales sospechosos del asesinato de la bibliotecaria Helena Jubany en 2001, a su llegada a los juzgados de Sabadell (Barcelona), en noviembre de 2025.

En prisión desde el 28 de noviembre, se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe abandonar el país

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a Santiago L.P., principal sospechoso del asesinato de la bibliotecaria Helena Jubany en 2001 y que estaba en prisión desde el pasado 28 de noviembre, aunque le ha retirado el pasaporte y le prohíbe abandonar España.

En un auto, avanzado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso EFE, la sala estima el recurso presentado por la defensa del investigado y acuerda dejarlo en libertad, al descartar el riesgo de que huya de la justicia porque cuenta con arraigo suficiente y ha comparecido ante el juzgado siempre que se le ha requerido.

Santiago L.P., quien estuvo investigado hasta 2005 por el crimen de Jubany, pero finalmente fue exculpado por falta de pruebas, entró en prisión el pasado 28 de noviembre por orden de la jueza de instrucción número 3 de Sabadell (Barcelona) tras reabrirse el caso y después de que las pruebas de ADN lo incriminaran.

La magistrada envió a prisión preventiva al imputado, quien se acogió a su derecho a no declarar, como presunto autor de un delito de homicidio ante los “indicios sólidos” que lo incriminan, a raíz de las pruebas de ADN que hallaron restos biológicos suyos en el jersey de la víctima, y por riesgo de fuga.

La Audiencia confirma en su auto la “valoración del juzgado” y concluye que la incriminación de Santiago L.P. no es “ni irracional ni arbitraria”, a la luz de los análisis de ADN que esgrimió la magistrada para enviarlo a prisión.

No obstante, el tribunal considera que el “cambio de escenario” derivado de los nuevos informes genéticos “no es suficiente para inferir, directamente, un riesgo de fuga que justifique el empleo de una medida cautelar tan grave como la prisión provisional”.

En ese sentido, razona la sala que, “con independencia de las modificaciones que se han dado en su posición procesal”, el acusado “siempre ha comparecido a las llamadas o convocatorias del juzgado”, sin que el nuevo escenario tenga “por qué cambiar tal actitud”.

Arraigo social, familiar y laboral

El tribunal valora además el “alto nivel de arraigo social” así como familiar y laboral del investigado —abogado con empleo en la Generalitat—, lo que, a su parecer, impide concluir que “se represente una solución tan drástica como abandonar el país para evitar el enjuiciamiento”.

Por ese motivo, concluye la Audiencia que una medida como la prohibición de salir de España es suficiente para garantizar que no trate de burlar la justicia.

Jubany, de 27 años de edad, fue asesinada el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell tras ser arrojada al vacío desde la azotea de un patio interior, desnuda, semiinconsciente y con quemaduras en el cuerpo. Santiago L.P. fue investigado hasta 2005 por su presunta relación con el crimen de la bibliotecaria, junto a su pareja Montserrat C., quien se suicidó en prisión tras ser detenida, y Ana E., pero la causa se acabó archivando para ellos por falta de pruebas concluyentes que los incriminaran.

Sin embargo, la familia de la bibliotecaria litigó en los tribunales hasta lograr que se reabriera el caso, que estaba al borde de la prescripción, y logró que el juzgado encargara nuevos informes biológicos.

Los recientes análisis de ADN encargados por la jueza incriminaron a Santiago L. en el crimen, por lo que se reabrió la causa contra él. En el proceso está también imputado Xavi J., miembro de la Unión Excursionista de Sabadell (UES) a la que también pertenecía la víctima.