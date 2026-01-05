Ir al contenido
Cataluña
Pestre porcina

Cataluña detecta otros 18 jabalíes con peste porcina africana y eleva a 47 los afectados por el brote

Todos los animales afectados se encuentran dentro de la zona de alto riesgo de Cerdanyola del Vallès

Barcelona -
Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat han notificado dos nuevos focos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres tras el hallazgo de 18 animales muertos infectados con el virus en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y, por lo tanto, dentro de la zona de alto riesgo que se delimitó el pasado noviembre con la aparición de los primeros casos.

Con estos nuevos casos ascienden a 13 los focos detectados hasta la fecha, con un total de 47 animales positivos a la PPA, según una nota de actualización publicada este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Además, se han analizado otros 530 animales, que han dado negativo en los análisis, de los cuales 234 han sido capturados en trampas y 296 se han muestreado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada de 20 km de radio y sus alrededores.

Más información

Los análisis genéticos sugieren que el virus de la peste porcina no salió del laboratorio de la Generalitat que estaba a cientos de metros

Manuel Ansede / Sergi Llanas | Madrid / Barcelona

El Gobierno confirma otros dos positivos por peste porcina en Cataluña

Agencias | Barcelona

Archivado En

