Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
AÑO NUEVO

¿Qué subidas de precio trae a Cataluña el año 2026?

Peajes, taxis, Bicing y Metro suben tarifas, mientras que Rodalies trata de compensar sus disfunciones crónicas con una tarifa más atractiva

Subidas de precio Cataluña 2026
Marc Rovira
Marc Rovira
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El año 2026 arranca con una cuesta de enero que se prevé empinada para la mayoría de los bolsillos. Los gastos en vivienda, alimentación o transporte anuncian una subida mayor de lo que puedan crecer los sueldos. El euríbor se estabiliza pero rompe la espiral de bajadas. Los pronósticos descartan grandes sustos con en el coste de las hipotecas, aunque ese es un consuelo menor para un mercado inmobiliario que permanece con precios por las nubes.

Peajes

Los peajes que aún resisten en Cataluña serán más caros en el año nuevo, sobre un 3% más. En los túneles de Vallvidrera el recibo subirá hasta los 4,70 euros, 14 céntimos más, y rebasará los 5 euros en horas punta. El Túnel del Cadí será 40 céntimos más caro (14,5 euros por vehículo) y para cubrir los 20 kilómetros entre Castelldefels y Sitges por la autopista Pau Casals, en el Garraf, habrá que desembolsar 8,42 euros. Ahí pagarán la mitad los vecinos que tienen la condición de movilidad obligada.

Transporte público

También se actualizan los precios que se pagan en el transporte público del área metropolitana de Barcelona. La T-Usual –el título más utilizado, que permite hacer viajes ilimitados durante un mes– pasa de los 22 a los 22,80 euros y la T-Casual, que a derecho a diez viajes, pasa de 12,55 a 13 euros. El billete sencillo, que valía 2,65 euros, salta hasta los 2,90.

Taxi

En Barcelona también se encarece la bajada de bandera de los taxis, de 2,75 a 2,80 euros.

Rodalies

En Rodalies el problema no acostumbra a ser el precio, sino la fiabilidad del servicio. En cualquier caso, se mantiene la tarifa plana de 20 euros y convivirá con el nuevo abono mensual de 60 euros (30 euros para los menores de 26 años).

Bicing

Las suscripciones al Bicing se mantienen, pero crecen los precios por viaje, que en el caso de las bicis eléctricas pasa de 0,35 euros a 0,40 euros en los primeros 30 minutos, y en las mecánicas, en las que la primera media hora es gratuita, pasaría de 0,70 euros a 0,81 euros cada franja de 30 minutos.

El 30% del gasto, a los costes de vida

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de cada 100 euros que gastan los hogares, 32,4 euros son para los costes de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Más del doble de lo que se destina a la cesta de la compra, que representa un 15,8% del gasto total, y tres veces más de lo que se disfruta en pagar salidas a restaurantes y hoteles (9,9%).

En Barcelona, los precios públicos y privados para el 2026 mantienen la mayoría de tarifas congeladas o actualizadas con el IPC y “algunos ajustes selectivos en servicios concretos”, según ha manifestado el Ayuntamiento en la recta final del 2025.

Sube la entrada al Zoo

Se mantienen las tarifas vigentes en el Tibidabo, Endolla y otros servicios. En el Zoo la entrada general pasará de 21,40 euros a 23 euros (+7 %), después de 7 años sin revisión. La entrada de pago al Park Güell se mantiene en 18 euros, después del alza aplicada en el 2025, si bien el acceso sigue siendo gratuito para las personas registradas en el programa Gaudir Més.

Cementerios

En los servicios de cremación de Cementerios de Barcelona se fija un incremento progresivo del precio privado del 8 % el 2026, el 5 % el 2027 y el 5 % el 2028, un aumento de 78 euros en tres años, y pasará de 408,74 euros a 441,44 euros en el 2026.

Residuos

El precio público de la recogida de residuos comerciales e industriales se actualiza “con un incremento alineado con el IPC del 2,4 %”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Marc Rovira
Marc Rovira
Corresponsal económico de EL PAÍS en Cataluña, encargado de seguir la información relacionada con la actualidad empresarial y política. Licenciado en Derecho, durante una etapa en la prensa local trabajó en Girona y en Tarragona. Ya en EL PAÍS, tuvo un paso por la sección de Deportes, cubriendo el Mundial de MotoGP. Colaborador en la SER y en TV3.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Govern avisa de que es incompatible bonificar todo el transporte y mejorar el servicio

Àngels Piñol | Barcelona

Los menores de 26 años ya pueden registrarse para solicitar el abono de transporte único: cómo funciona y cuantía

El País | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos
  3. Villamanín se instala en el limbo tras la crisis de la lotería y a la espera de acordar qué hacer con el Gordo: de momento, no hay denuncias
  4. Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora
  5. El mundo no empeora, mejora: 44 buenas noticias para empezar 2026 con optimismo
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_