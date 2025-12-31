¿Qué subidas de precio trae a Cataluña el año 2026?
Peajes, taxis, Bicing y Metro suben tarifas, mientras que Rodalies trata de compensar sus disfunciones crónicas con una tarifa más atractiva
El año 2026 arranca con una cuesta de enero que se prevé empinada para la mayoría de los bolsillos. Los gastos en vivienda, alimentación o transporte anuncian una subida mayor de lo que puedan crecer los sueldos. El euríbor se estabiliza pero rompe la espiral de bajadas. Los pronósticos descartan grandes sustos con en el coste de las hipotecas, aunque ese es un consuelo menor para un mercado inmobiliario que permanece con precios por las nubes.
Peajes
Los peajes que aún resisten en Cataluña serán más caros en el año nuevo, sobre un 3% más. En los túneles de Vallvidrera el recibo subirá hasta los 4,70 euros, 14 céntimos más, y rebasará los 5 euros en horas punta. El Túnel del Cadí será 40 céntimos más caro (14,5 euros por vehículo) y para cubrir los 20 kilómetros entre Castelldefels y Sitges por la autopista Pau Casals, en el Garraf, habrá que desembolsar 8,42 euros. Ahí pagarán la mitad los vecinos que tienen la condición de movilidad obligada.
Transporte público
También se actualizan los precios que se pagan en el transporte público del área metropolitana de Barcelona. La T-Usual –el título más utilizado, que permite hacer viajes ilimitados durante un mes– pasa de los 22 a los 22,80 euros y la T-Casual, que a derecho a diez viajes, pasa de 12,55 a 13 euros. El billete sencillo, que valía 2,65 euros, salta hasta los 2,90.
Taxi
En Barcelona también se encarece la bajada de bandera de los taxis, de 2,75 a 2,80 euros.
Rodalies
En Rodalies el problema no acostumbra a ser el precio, sino la fiabilidad del servicio. En cualquier caso, se mantiene la tarifa plana de 20 euros y convivirá con el nuevo abono mensual de 60 euros (30 euros para los menores de 26 años).
Bicing
Las suscripciones al Bicing se mantienen, pero crecen los precios por viaje, que en el caso de las bicis eléctricas pasa de 0,35 euros a 0,40 euros en los primeros 30 minutos, y en las mecánicas, en las que la primera media hora es gratuita, pasaría de 0,70 euros a 0,81 euros cada franja de 30 minutos.
El 30% del gasto, a los costes de vida
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de cada 100 euros que gastan los hogares, 32,4 euros son para los costes de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Más del doble de lo que se destina a la cesta de la compra, que representa un 15,8% del gasto total, y tres veces más de lo que se disfruta en pagar salidas a restaurantes y hoteles (9,9%).
En Barcelona, los precios públicos y privados para el 2026 mantienen la mayoría de tarifas congeladas o actualizadas con el IPC y “algunos ajustes selectivos en servicios concretos”, según ha manifestado el Ayuntamiento en la recta final del 2025.
Sube la entrada al Zoo
Se mantienen las tarifas vigentes en el Tibidabo, Endolla y otros servicios. En el Zoo la entrada general pasará de 21,40 euros a 23 euros (+7 %), después de 7 años sin revisión. La entrada de pago al Park Güell se mantiene en 18 euros, después del alza aplicada en el 2025, si bien el acceso sigue siendo gratuito para las personas registradas en el programa Gaudir Més.
Cementerios
En los servicios de cremación de Cementerios de Barcelona se fija un incremento progresivo del precio privado del 8 % el 2026, el 5 % el 2027 y el 5 % el 2028, un aumento de 78 euros en tres años, y pasará de 408,74 euros a 441,44 euros en el 2026.
Residuos
El precio público de la recogida de residuos comerciales e industriales se actualiza “con un incremento alineado con el IPC del 2,4 %”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
‘La asistenta’: una intriga psicológica tan demencial como irresistible
La Nochevieja en Madrid se afianza gracias al turismo y los hosteleros celebran que venderán antes de la noche más del 57% de las entradas
El triplete de Hansi Flick
Sentarse a la mesa en Nochevieja cuando te aterra comer: “Se pasa muy mal y te sientes muy sola”
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos
- Villamanín se instala en el limbo tras la crisis de la lotería y a la espera de acordar qué hacer con el Gordo: de momento, no hay denuncias
- Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora
- El mundo no empeora, mejora: 44 buenas noticias para empezar 2026 con optimismo