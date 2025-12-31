¿Qué subidas de precio trae a Cataluña el año 2026?

El año 2026 arranca con una cuesta de enero que se prevé empinada para la mayoría de los bolsillos. Los gastos en vivienda, alimentación o transporte anuncian una subida mayor de lo que puedan crecer los sueldos. El euríbor se estabiliza pero rompe la espiral de bajadas. Los pronósticos descartan grandes sustos con en el coste de las hipotecas, aunque ese es un consuelo menor para un mercado inmobiliario que permanece con precios por las nubes.

Peajes

Los peajes que aún resisten en Cataluña serán más caros en el año nuevo, sobre un 3% más. En los túneles de Vallvidrera el recibo subirá hasta los 4,70 euros, 14 céntimos más, y rebasará los 5 euros en horas punta. El Túnel del Cadí será 40 céntimos más caro (14,5 euros por vehículo) y para cubrir los 20 kilómetros entre Castelldefels y Sitges por la autopista Pau Casals, en el Garraf, habrá que desembolsar 8,42 euros. Ahí pagarán la mitad los vecinos que tienen la condición de movilidad obligada.

Transporte público

También se actualizan los precios que se pagan en el transporte público del área metropolitana de Barcelona. La T-Usual –el título más utilizado, que permite hacer viajes ilimitados durante un mes– pasa de los 22 a los 22,80 euros y la T-Casual, que a derecho a diez viajes, pasa de 12,55 a 13 euros. El billete sencillo, que valía 2,65 euros, salta hasta los 2,90.

Taxi

En Barcelona también se encarece la bajada de bandera de los taxis, de 2,75 a 2,80 euros.

Rodalies

En Rodalies el problema no acostumbra a ser el precio, sino la fiabilidad del servicio. En cualquier caso, se mantiene la tarifa plana de 20 euros y convivirá con el nuevo abono mensual de 60 euros (30 euros para los menores de 26 años).

Bicing

Las suscripciones al Bicing se mantienen, pero crecen los precios por viaje, que en el caso de las bicis eléctricas pasa de 0,35 euros a 0,40 euros en los primeros 30 minutos, y en las mecánicas, en las que la primera media hora es gratuita, pasaría de 0,70 euros a 0,81 euros cada franja de 30 minutos.

El 30% del gasto, a los costes de vida

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de cada 100 euros que gastan los hogares, 32,4 euros son para los costes de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Más del doble de lo que se destina a la cesta de la compra, que representa un 15,8% del gasto total, y tres veces más de lo que se disfruta en pagar salidas a restaurantes y hoteles (9,9%).

En Barcelona, los precios públicos y privados para el 2026 mantienen la mayoría de tarifas congeladas o actualizadas con el IPC y “algunos ajustes selectivos en servicios concretos”, según ha manifestado el Ayuntamiento en la recta final del 2025.

Sube la entrada al Zoo

Se mantienen las tarifas vigentes en el Tibidabo, Endolla y otros servicios. En el Zoo la entrada general pasará de 21,40 euros a 23 euros (+7 %), después de 7 años sin revisión. La entrada de pago al Park Güell se mantiene en 18 euros, después del alza aplicada en el 2025, si bien el acceso sigue siendo gratuito para las personas registradas en el programa Gaudir Més.

Cementerios

En los servicios de cremación de Cementerios de Barcelona se fija un incremento progresivo del precio privado del 8 % el 2026, el 5 % el 2027 y el 5 % el 2028, un aumento de 78 euros en tres años, y pasará de 408,74 euros a 441,44 euros en el 2026.

Residuos

El precio público de la recogida de residuos comerciales e industriales se actualiza “con un incremento alineado con el IPC del 2,4 %”.