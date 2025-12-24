Un brote de gripe aviar en una granja de Lleida provoca la alerta sanitaria en Cataluña
El Govern inmoviliza las explotaciones avícolas en un radio de 10 kilómetros y activa los protocolos de sacrificio, en plena crisis por la peste porcina
El Govern ha decretado este miércoles la alerta sanitaria tras detectar un brote de gripe aviar en una granja de Lleida. El consejero de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, lo ha hecho público en una comparecencia en la que ha decretado el confinamiento de todas las explotaciones avícolas en un radio de 10 kilómetros del primer contagio. La Generalitat también acotará el radio de los 0 a los 3 kilómetros del foco para llevar a cabo una vigilancia reforzada.
Ordeig ha avanzado que ya se ha puesto en marcha el dispositivo para sacrificar a las aves contagiadas y ha ordenado inmovilizar todas las explotaciones cercanas al foco. Actualmente, en España hay 14 focos de gripe aviar activos, según el consejero, al que se suma el anunciado en Lleida.
Ante la crisis por el brote de peste porcina africana, a la que se suma este primer brote de gripe aviar, Ordeig ha llamado a la calma de la ciudadanía al recalcar que el consumo de carne y huevo es seguro para la salud humana. “El departamento, los equipos técnicos y veterinarios y el sector están preparados para hacer frente al brote. Es una enfermedad seria que requiere actuar rápidamente”, ha subrayado.
El Govern abre ahora un plazo de 30 días para tratar de contener el contagio de aves domésticas. “Si hacemos las cosas bien, en un mes podremos levantar el foco y las restricciones a las exportaciones, que no son tantas como en el caso de la peste porcina”, ha explicado Ordeig.
Aunque el departamento todavía no ha confirmado el origen del brote, Ordeig ha insinuado que el cambio climático y el variación de las rutas migratorias de aves podría haber provocado el contacto entre una ave silvestre y gallinas ponedoras.
El anuncio llega después de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicara el martes que desde septiembre la región ha detectado una veintena de focos de gripe aviar. Por ello, el Gobierno regional ha decidido restringir la cría en 18 municipios hasta enero. Solo en noviembre, casi tres millones de gallinas ponedoras fueron sacrificadas por una expansión sin precedentes del virus subtipo H5N1.
[Noticia de última hora. Habrá actualización]
