Los comunes denuncian a Albiol por delito de odio y discriminación hacia los desalojados del B9 de Badalona

El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha presentado una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9. La denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, sostiene que Albiol ha podido cometer hasta cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha explicado este miércoles que 120 personas vulnerables desalojadas han sido reubicadas en algún tipo de equipamiento para evitar que duerman al raso. En declaraciones a SER Catalunya, Martínez Bravo ha señalado que a todas las 180 personas que fueron desalojadas e identificadas como vulnerables se les ha ofrecido “un recurso de emergencia” para evitar que duerman al raso. No todas han aceptado.

“¿Cómo es que la cuarta ciudad del país no dispone de recursos para hacer frente a una emergencia como esta?“, se ha preguntado. La consejera ha destacado la “alianza” de entidades sociales con la Generalitat para “ofrecer un recurso puntual para estas personas” y ha denunciado la “inacción” del Ayuntamiento de Badalona y de su alcalde. “Todas las administraciones hemos de contribuir, no puede ser que haya administraciones que no cumplan sus obligaciones competenciales”, ha recalcado. Martínez Bravo ha puesto en valor el “trabajo con bisturí” realizado” con discreción" por las entidades y los servicios sociales, para intentar reubicar a las personas vulnerables que fueron desalojadas, muchas de ellas refugiadas debajo de un puente de la C-31, donde hay un asentamiento con tiendas de campaña.

En su escrito a Fiscalía, Asens señala que la resolución judicial que autorizó el desalojo condicionaba el mismo a que se “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sin techo”, de forma que lo primero quedaba “expresamente condicionado” a lo segundo. Pese a ello, Albiol ha dicho en reiteradas ocasiones que el consistorio “no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales” y, así, “persistió en una actuación contraria al mandato judicial”. Asens denuncia también la “tolerancia institucional” del Ayuntamiento de Badalona con los “episodios de bloqueo y presión vecinal” que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos habilitados por entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja.

“El Ayuntamiento de Badalona había procedido al cierre del principal recurso municipal de acogida de emergencia, el antiguo albergue de Can Bofí Vell, dejando a la ciudad sin un dispositivo público básico de alojamiento de urgencia”. Según consta en el escrito, esa medida agravó de manera decisiva la falta de respuesta institucional y la desprotección de los desalojados.

Asens denuncia que, el 21 de diciembre, un numeroso grupo de personas “bloqueó y hostigó” el acceso a una parroquia de la ciudad “con el fin de impedir que varios desalojados pudieran recibir una acogida temporal”. Albiol, en posteriores encuentros con los vecinos contrarios al realojo, reiteró que no iba a facilitar alojamiento a estas personas. La denuncia expresa que se escucharon expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador que “no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata” por parte del alcalde. Entre ellas, una vecina que incitaba a “quemar” a los desalojados.

Una frase pronunciada por Albiol que recoge el eurodiputado en su denuncia es: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis”. Según Asens, esta expresión puede ser “razonablemente interpretada como una tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza”.

El último punto de la exposición de los hechos asegura que varios medios de comunicación grabaron esa reunión con los vecinos, por lo que probaría “el clima de exaltación existente, constituyendo material probatorio relevante para la valoración de los hechos”.