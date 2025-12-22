Ir al contenido
Las empresas concentran el 8% de los bienes residenciales de Barcelona

La Cámara de la Propiedad publica un estudio sobre la estructura de la propiedad, pero no detalla el número de pisos

Clara Blanchar
Clara Blanchar
La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona publicó este lunes un estudio sobre la estructura de la propiedad del parque inmobiliario de la ciudad. El trabajo se basa en las referencias catastrales de inmuebles residenciales, que pueden ser un solo piso o edificios de vivienda enteros. El trabajo apunta que un 99% de los propietarios de inmuebles residenciales tiene entre una y cinco referencias catastrales (con una media de 1,2), pero no cuantifica cuántos pisos son en total. Del total de propietarios, el 96% son particulares (y concentran el 90% de referencias, casi 630.000). Las empresas acumulan un 8% del parque (57.200 unidades); las administraciones públicas, un 1,5% (11.000) y fundaciones y otras entidades, un 1%.

El informe de la Cámara ha sido elaborado con datos de 2025 del Catastro del Estado y del departamento de Vivienda de la Generalitat. Su publicación coincide con el debate sobre la posibilidad de impedir las compras especulativas de vivienda. Y la Cambra concluye, en la voz de su gerente, Òscar Gorgues, que “las evidencias castrales muestran que la concentración especulativa no es el problema central de la ciudad y que las causas reales son urbanísticas, demográficas y estructurales”.

Las cifras contrastan con las que publicó el Observatorio de la Vivienda de Barcelona en 2023, a partir del Catastro Municipal. Entonces, el resultado era que el 85% de las viviendas eran propiedad de particulares, el 12,5% de empresas, el 1,8% de administraciones y otro 1% de entidades, fundaciones o la Iglesia. Piso a piso, ese informe indicó, por ejemplo, que casi la mitad de los de alquiler de Barcelona son de propietarios que tienen más de cinco, o que en la provincia, los caseros que tienen cinco o más son un tercio del total. Fuentes de la Cámara explican que han empleado el Catastro de Hacienda porque el estudio comprende Barcelona y otros municipios, donde no existen datos municipales piso a piso.

Gorgues mantiene que los datos publicados “confirman que el parque residencial de la ciudad de Barcelona está altamente fragmentado”, y señala que si se miran los datos de 2024-2025 el número de titulares de propiedades registradas crecen un 0,5%, ”que se concentran casi en su totalidad en personas físicas", y que las propiedades registradas crecen un 0,32%, pero de nuevo no habla de pisos, sino de referencias catastrales. “Los datos muestran una presencia cada vez más importante de propietarios residiendo en la ciudad, absorbiendo la oferta de vivienda sin ánimo especulativo”, añade.

