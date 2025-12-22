Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
PESTE PORCINA

El Govern blinda la bioseguridad del sector porcino con una batería de medidas ante la amenaza sanitaria

Agricultura presenta el plan como respuesta al brote de peste porcina

Sergi Llanas
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los efectos de la crisis, aunque sin consecuencias para el ser humano, mantienen en alerta al sector porcino. Por ello, el consejero de Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado este lunes la puesta en marcha del Plan Bioseguridad 360º. Es una batería de una docena de medidas para reforzar la seguridad animal, proteger la salud pública y garantizar la competitividad y viabilidad económica del sector porcino catalán, que lidera la producción estatal con el 40% de la producción y un censo de ocho millones de animales.

Ordeig lo ha anunciado en una rueda de prensa desde la sede de Càrniques Juià, una importante explotación porcina de Girona. La auditoría realizada al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ―el laboratorio de la Generalitat señalado por la presunta fuga de la peste porcina― no ha llegado a ninguna conclusión sobre el origen del brote,

El plan parte de una estrategia en bioseguridad que se remonta al 2015, pero responde a un contexto de “mayor presión sanitaria, con la aparición de enfermedades emergentes y una sociedad más exigente en materia de seguridad alimentaria”, ha expuesto el consejero.

La estrategia consta de una docena de líneas de trabajo. El Govern pretende implantar un sistema que analice los riesgos y monitorice las explotaciones porcinas de forma más precisa. Para ello será necesaria la participación activa del tejido empresarial, que recibirá campañas de comunicación de una forma más intensiva ppara advertir de la bioseguridad y de las consecuencias de incumplir con la normativa.

Esta medida incluye también a las explotaciones de autoconsumo, cuya actividad se podrá limitar en caso de incumplimiento. Se trata de una demanda histórica del sindicato de agricultores catalán Unió de Pagesos que rescató ante la crisis por la gripe aviar que obligó a sacrificar a tres millones de gallinas ponedoras en España el pasado noviembre. El sindicato advirtió entonces de que muchas de estas explotaciones no constan en los registros porque sus propietarios creen que deberán pagar impuestos desorbitados por ellas.

La hipótesis que en un primer momento lanzó Ordeig sobre la posibilidad de que el patógeno hubiera llegado a Cataluña por medio del bocadillo de un transportista ha llevado al Govern a proponerse intensificar los controles a estos vehículos. Para eso hará falta formar a los conductores del sector en materia de limpieza y desinfección.

El plan estará supervisado por una comisión técnica operativa, con la participación de los Servicios Territoriales, el Servicio de Sanidad Animal y representantes del sector, que se reunirán mensualmente para hacer el seguimiento. El documento también contempla revisar las encuestas de bioseguridad de forma anual.

La política del Govern responde, sobre todo, a la protección del peso económico que tiene el sector en Cataluña. Hace dos semanas, el precio del cerdo de engorde cayó seis céntimos y situó el kilo en vivo en 1,04 euros, cuando el día antes de la detección del primer jabalí positivo en peste porcina era de 1,30 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Laboratorio fuga peste porcina

La auditoría al laboratorio señalado por la presunta fuga de la peste porcina deja todas las hipótesis abiertas

Manuel Ansede / Sergi Llanas | Madrid / Barcelona

Descontrol en los laboratorios: cientos de accidentes exponen el riesgo “catastrófico” de fuga de patógenos peligrosos

Manuel Ansede | Bellaterra (Barcelona)

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
  2. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  3. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  4. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_