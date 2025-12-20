Mueren dos personas atropelladas en dos accidentes en Sant Cugat y Alcarràs

Las víctimas son una joven de 20 años que iba en patinete y un anciano, que ha sido arrollado por un camión

Este sábado han fallecido dos personas en Cataluña a causa de un atropello. El primer caso es el de una joven de 20 años que circulaba en patinete en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y que ha perdido la vida tras ser atropellada por un coche. Según han informado fuentes de Bombers de la Generalitat, el accidente de tráfico ha ocurrido poco antes de las doce del mediodía en la calle Verdi de esta localidad, por causas que se investigan. Los servicios de emergencias, que han recibido el aviso del atropello a las 11.57 horas, han tratado de reanimar a la joven sin éxito.

Los Bomberos de la Generalitat han activado por este accidente tres dotaciones, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado a cinco ambulancias. La Policía Local de Sant Cugat ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este atropello.

También este sábado ha fallecido un hombre de 84 años tras ser atropellado por un camión articulado. El accidente tuvo lugar ayer viernes al mediodía en el kilómetro 12 de la N-II a la altura de Alcarràs (Lleida). El hombre fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pero ha fallecido finalmente hoy a causa de las heridas. Los Mossos investigan las causas del accidente.