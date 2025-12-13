Fallece Gabriel Masfurroll, exvicepresidente del Barça y pionero en el sector sanitario
El empresario fue directivo del club azulgrana en dos etapas y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi por su gestión en el ámbito hospitalario
Gabriel Masfurroll Lacambra, exvicepresidente del Barça, presidente de Clínicas Mi y considerado un pionero en el desarrollo del sector sanitario privado en España, ha fallecido a los 72 años. El grupo Clínicas Mi, con dos centros sanitarios en Barcelona y Lleida, ha informado este sábado de la muerte. La larga trayectoria de Masfurroll en el ámbito de la gestión hospitalaria privada mereció que le otorgaran diferentes distinciones, entre ellas, la Creu de Sant Jordi, en 2008.
Economista de formación, inició su actividad profesional en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau y ejerció diversos cargos en hospitales como Fundació Puigvert, Fundación Jiménez Díaz o Clínica Quirón, además de ocupar puestos directivos y consejos de administración de compañías sanitarias nacionales e internacionales. Entre los hitos de su carrera, destaca la creación de USP Hospitales en 1997, de la que fue fundador, presidente y consejero delegado hasta 2010 y que se extendió a 4 países: España, Portugal, Marruecos y Angola. La adquisición de la Clínica Tres Torres de Barcelona en 2015 fue el primer paso para la creación del Grupo Clínicas Mi. Fue asimismo miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) durante 9 años y cofundador dela Fundación Catalana Síndrome de Down (FCSD).
La vida de Gabriel Masfurroll estuvo también muy ligada al deporte, ya que fue nadador de alta competición y llegó a formar parte de la selección española. Posteriormente, fue directivo del Barça en varias etapas:fue miembro de la Junta directiva en el período 1988-1992, vicepresidente del club entre 2000 y 2003 y vicepresidente de la Fundación entre 2010 y 2015.
El Barça ha expresado en un mensaje en la red social X dirigido a sus familiares y amigos su pésame por la muerte de Masfurroll. El club tiene previsto realizar un minuto de silencio en su memoria en el Camp Nou antes del inicio del Barça-Osasuna
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Entrevista política en torno a una mesa: “La once nos pone en un pie de igualdad”
Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Kast y Jara se disputan la segunda vuelta
Tadej Pogacar: “Vale más la primera París-Roubaix que el quinto Tour de Francia”
Muere a los 86 años Abraham Quintanilla, padre y representante de la cantante Selena
Lo más visto
- El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
- Los 50 mejores libros de 2025
- CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes