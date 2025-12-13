Fallece Gabriel Masfurroll, exvicepresidente del Barça y pionero en el sector sanitario

El empresario fue directivo del club azulgrana en dos etapas y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi por su gestión en el ámbito hospitalario

Gabriel Masfurroll Lacambra, exvicepresidente del Barça, presidente de Clínicas Mi y considerado un pionero en el desarrollo del sector sanitario privado en España, ha fallecido a los 72 años. El grupo Clínicas Mi, con dos centros sanitarios en Barcelona y Lleida, ha informado este sábado de la muerte. La larga trayectoria de Masfurroll en el ámbito de la gestión hospitalaria privada mereció que le otorgaran diferentes distinciones, entre ellas, la Creu de Sant Jordi, en 2008.

Economista de formación, inició su actividad profesional en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau y ejerció diversos cargos en hospitales como Fundació Puigvert, Fundación Jiménez Díaz o Clínica Quirón, además de ocupar puestos directivos y consejos de administración de compañías sanitarias nacionales e internacionales. Entre los hitos de su carrera, destaca la creación de USP Hospitales en 1997, de la que fue fundador, presidente y consejero delegado hasta 2010 y que se extendió a 4 países: España, Portugal, Marruecos y Angola. La adquisición de la Clínica Tres Torres de Barcelona en 2015 fue el primer paso para la creación del Grupo Clínicas Mi. Fue asimismo miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) durante 9 años y cofundador dela Fundación Catalana Síndrome de Down (FCSD).

La vida de Gabriel Masfurroll estuvo también muy ligada al deporte, ya que fue nadador de alta competición y llegó a formar parte de la selección española. Posteriormente, fue directivo del Barça en varias etapas:fue miembro de la Junta directiva en el período 1988-1992, vicepresidente del club entre 2000 y 2003 y vicepresidente de la Fundación entre 2010 y 2015.

El Barça ha expresado en un mensaje en la red social X dirigido a sus familiares y amigos su pésame por la muerte de Masfurroll. El club tiene previsto realizar un minuto de silencio en su memoria en el Camp Nou antes del inicio del Barça-Osasuna