Junts advierte a Illa de que tiene en sus manos la supervivencia política de Sánchez

Salvador Illa ha centrado su discurso de arranque del debate de política general en el Parlament en defender que su Govern ha puesto “en marcha” Cataluña. Junts, este miércoles, ha replicado que el motor catalán petardea y ha responsabilizado directamente al president Illa de ser poco mañoso para ponerlo a punto. “Las cosas son como son, no como usted quiere que sean”, le ha espetado Albert Batet, líder del grupo parlamentario de Junts y uno de los hombres de confianza del presidente del partido, Carles Puigdemont. Batet ha advertido a Illa de que sus responsabilidades van más allá de llevar las riendas del Govern y le ha indicado que tiene en sus manos la relación entre Junts y Pedro Sánchez: “No se puede destruir en Cataluña lo que se construye en Suiza”, ha apuntado Batet, en relación a los tratos que el propio Puigdemont y los emisarios del PSOE han tejido en reuniones periódicas en Suiza para buscar contrapartidas al apoyo, más o menos sólido, de Junts al Gobierno del PSOE.

“Se juegan muchas cosas”, ha insistido Batet, aludiendo a las consecuencias que pueda tener el desenlace del debate de política general catalán para la estabilidad de la legislatura española. Junts lleva meses alertando de que este otoño va poner a revisión su relación con el Gobierno y empieza por trasladar la presión al PSC, pidiendo gestos porque se está ante “un punto de inflexión”. Junts se abraza a la amenaza, pero sin desvelar si la carta que esconde es un corte por lo sano: “Si el camino de la negociación llega a su fin, buscaremos otra vía”.

Illa había planteado responder en bloque a toda la oposición, pero ha cambiado de criterio tras escuchar el crítico discurso de Batet. Disgustado por el contenido de la intervención, Illa ha recordado que el PSC no intervino en el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Junts suscrito en Bruselas.“Esperamos que se cumpla, no intervenimos en nada. Las decisiones que corresponden a Cataluña se toman en Cataluña”, ha insistido. “Cataluña no está en la UCI. Dígame algo que funcione peor que hace un año”, ha señalado Illa, que ha sostenido que él no fa volar coloms (en castellano, hacer castillos en el aire). “Yo soy ambicioso. ¿Reconocemos que tenemos una emergencia habitacional o no?”, se ha preguntado señalando que hace un año se le reprochó que no impulsaría los 50.000 pisos protegidos y ahora ya hay 670 solares, 22.000 en marcha, otros 7.000 en construcción y 1.800 adquiridos. Tras reconocer los problemas en Rodalies, en vías de solución, Illa ha admitido que le ha dolido que Batet le haya comparado con Donald Trump por golpear a golpe de decreto. “No tengo nada que ver con él y lo sabe”, ha afirmado.

Puigdemont sigue sin poder entrar en España por riesgo a ser detenido y Junts tiene la intención de que el PSC apoye, durante el debate de política general en el Parlament, la aprobación de una propuesta que reivindica la total aplicación de la ley de amnistía, “es la prueba más clara de la existencia de un conflicto político profundo entre Cataluña y el Estado español” y en la que se denuncia “la represión ejercida por las instituciones estatales en forma de juicios, condenas, exilio y persecución contra altos cargos electos, activistas y ciudadanos”.

La votación está prevista para el jueves y la propuesta de resolución de Junts pone de relieve que “la amnistía no es un favor ni un perdón” y subraya la desobediencia de “algunos magistrados del Tribunal Supremo”. El texto denuncia que “la estrategia de guerra judicial contra el independentismo ha afectado a la salud de la democracia española, como se constata en otros casos de lawfare”. Batet ha indicado al PSC que “se tiene que aclarar”, y definir si está alineado con los compromisos del PSOE con Junts o ser aquel partido que decía que la ley de amnistía nunca sería posible.