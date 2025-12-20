Jaén abre el primer corredor humanitario para recibir a estudiantes de Gaza con becas Erasmus

Sajah Ellouh, una estudiante palestina, no podía disimular este viernes su emoción al volver a sentirse universitaria. “Hay que seguir adelante cueste lo que cueste”, decía Ellouh, recién llegada a la Universidad de Jaén (UJA) junto a otros cuatro compatriotas con los que se ha estrenado el primer corredor humanitario que se abre en España para traer estudiantes desde la Franja de Gaza. Otros dos llegarán en los próximos días a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Carlos III de Madrid.

La estudiante palestina, que ha perdido a dos hermanos en la guerra de Gaza, se mostraba ilusionada por la posibilidad de retomar sus estudios después de haber recibido las becas Erasmus+ o de refugio, pero aún ve incierto el futuro más inmediato. “No sé si Israel nos dejará volver a nuestra tierra”, comentaba en presencia de sus compañeros Haneen, Aesha, Yahya y Farah.

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, admitía sentirse impactado por el testimonio de estos jóvenes universitarios recién llegados de Palestina: “Me han dicho que lo que más les ha impresionado ha sido ver los edificios en pie, acostumbrados como están a verlo todo destruido, situaciones que nadie debería experimentar”.

A su juicio, a partir de ahora “Jaén deja de ser solo su destino académico para convertirse en su refugio”: “Queremos que aquí encuentren seguridad, apoyo psicológico y una comunidad universitaria que los espera con los brazos abiertos para que puedan, por fin, retomar sus sueños, que fueron interrumpidos por las bombas”.

No ha sido fácil la llegada de estos estudiantes a España. El traslado se inició el pasado lunes, cuando lograron cruzar desde Gaza hacia Jordania en coordinación con los consulados en Jerusalén y Amán. En la capital jordana, la Universidad jiennense organizó y sufragó la estancia y el alojamiento necesarios para garantizar su descanso antes de volar hacia Madrid este pasado miércoles.

Además de la UJA, en este operativo han participado las embajadas de España, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y otras autoridades diplomáticas extranjeras, como la Agencia Nacional Erasmus+ de Palestina, y organizaciones no gubernamentales. “Ha sido un proceso largo y lleno de incertidumbre debido a la situación bélica en la zona. Desde la UJA hemos tratado de agilizar cada trámite, asumiendo los costes de traslado y alojamiento, porque nuestra obligación es facilitar todos los medios a nuestro alcance para que estos estudiantes puedan estar a salvo y retomar sus estudios”, ha señalado el vicerrector de Internacionalización de la UJA, José Ignacio Jiménez.

Para los cinco alumnos recién llegados, la Universidad de Jaén ha activado un plan de acogida integral. Se alojarán en residencias universitarias, con plazas reservadas hasta el 30 de enero, y contarán con la cobertura de gastos de manutención y académicos. Asimismo, se ha puesto en marcha un protocolo de acompañamiento que incluye atención psicológica inmediata a través del gabinete de psicología y acciones de integración social coordinadas por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social.

Pero el campus jiennense sigue de cerca la situación del resto de estudiantes gazatíes vinculados a la institución para el curso 2025/2026. “El objetivo es que los 12 estudiantes matriculados en nuestros programas puedan llegar a Jaén. Aún quedan seis alumnos en Gaza y uno en Egipto, y seguimos trabajando con cautela para facilitar su llegada lo antes posible”, añade el vicerrector.

Nicolás Ruiz defiende la acción llevada a cabo desde la Universidad de Jaén. “Demostramos que la universidad pública no es solo un espacio para la transmisión de conocimiento, sino un agente activo de humanidad y justicia y de lucha por los derechos humanos”. En su opinión, “más allá de la gestión académica, lo importante ahora es ofrecerles un entorno de estabilidad y el apoyo humano necesario para que puedan reconstruir su día a día lejos del conflicto”. Ruiz ha querido reconocer la colaboración de la red de Universidades por Palestina y la plataforma universitaria UJA x Palestina, que ha servido de enlace con los estudiantes y trasladado peticiones continuadas a autoridades, así como el apoyo de la ONG Jaén Acoge, que colaborará en el proceso de adaptación de los jóvenes a la ciudad.