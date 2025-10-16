Ir al contenido
_
_
_
_
Andalucía
ANDALUCÍA
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Moreno necesita a un perfil como el de Montero para la sanidad

El presidente de la Junta de Andalucía atraviesa su mayor crisis política desde que llegó a San Telmo

Lourdes Lucio
Lourdes Lucio
Sevilla -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Juan Manuel Moreno tiene una alergia absoluta a las crisis de gobierno. En sus siete años de mandato ha cambiado piezas sin tener que cortar cabezas de manera traumática, los ha movido de un sitio a otro, pero todo muy estilo Moreno: limpito, con buenos modales y sonrisas. La grave crisis por el escándalo de los cribados de cáncer de mama del que se desconoce con exactitud su profundidad —¿cuántas mujeres hay afectadas en toda Andalucía?, ¿cuántos de otros cribados?, ¿cuántas personas están esperando tener su primer diagnóstico?— es, además, una grave crisis política, la principal y mayor de Juan Manuel Moreno desde que en enero de 2019 juró como presidente de la Junta de Andalucía.

Moreno ha tenido tres consejeros de Salud en este tiempo: al primero, Jesús Aguirre, se lo quitó de en medio y lo premió con la jaula de oro de la presidencia del Parlamento. Aguirre, cuentan personas próximas al presidente, lo trataba con cierto desdén durante la crisis de la covid, como los médicos (y él lo es) conviven con todo aquel que no tenga la misma bata. A Catalina García, su segunda consejera, la cesó con mucho arte en plena polémica por los contratos de emergencia sanitarios y troceados que investigan dos juzgados. Es enfermera, pero la nombró consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, una materia que desconoce. Y a la tercera, Rocío Hernández, la encontró al frente de la gestión del hospital San Juan de Dios en Bormujos (Sevilla), un centro concertado que presta atención a la población del Aljarafe sevillano. Hernández sabe de gestión sanitaria, pero nada de política. Y se desconoce si tiene capacidad para identificarse con alguien. Esa es una cualidad muy potente en el rifirrafe parlamentario, pero muy deficiente cuando se trata de hablar de la salud de las personas. Su tercera consejera dimitió o la hicieron dimitir.

El presidente ha tirado de un valor seguro: su consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, un gestor político de probada experiencia, trayectoria y dedicación, pero que no tiene ni idea de sanidad. En realidad, Moreno lo que necesitaba en estos momentos es a una María Jesús Montero, médica, gestora sanitaria, con contactos en el monstruo del Servicio Andaluz de Salud, que sabe dónde están los pasillos de radiología del hospital Virgen del Rocío, con colmillo y cintura políticas y que sabe de lo que habla cuando pregunta por qué nadie revisaba las placas. Porque una mamografía es eso, una placa, y la gente en sus casas pregunta: “Niña, ¿qué pasa con la placa?, ¿qué te han dicho de la placa?”. Obviamente, Montero no está disponible.

La elección de Sanz hasta el final de la legislatura para solucionar la crisis es muy morenista. Revela que tiene un problemón político y que elige a alguien al que no le aburren las reuniones. Esa es una de las principales quejas de los sindicatos: el Gobierno andaluz “no escucha”, como decía días atrás la secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, Nuria López. Otro es que el sistema público de salud andaluz mira más a los grandes números que a los pacientes y a sus placas.

Moreno va a repartir algunas competencias de Sanz —el larguísimo nombre de su consejería es como la letra de una sevillana— en dos consejeros de su confianza: la portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Asuntos Europeos, Carolina España; y el de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que habla inglés. La primera asumirá Simplificación Administrativa y Diálogo Social; y el segundo, la Agencia Digital de Andalucía. Podía haber optado por hacer otro reparto. Moreno, añoraría tener una Montero, pero tiene a un José Antonio Nieto, consejero de Justicia, que es otro experimentado político y gestor. Pero Nieto no se educó en el morenismo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Lourdes Lucio
Lourdes Lucio
Lourdes Lucio - twitter
Informadora política y parlamentaria de Andalucía en EL PAÍS. Antes trabajó en Andalucía Deportiva, Nueva Andalucía y El Correo de Andalucía. Coautora del libro 'Política de Cámara'. Es premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla y premio Andalucía de Periodismo en radio por el programa con el grupo La Permanente.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Moreno confirma a su ‘número dos’ como consejero de Salud hasta el final de la legislatura

Eva Saiz / Lourdes Lucio | Sevilla
Ángela Claverol

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de Sevilla: “Moreno quiere su supervivencia política y yo, la de las mujeres”

Javier Martín-Arroyo | Sevilla

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_