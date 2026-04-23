La dirección del PP defiende ahora a Rajoy: “El tiempo y la justicia le darán la razón”

El Gobierno, con el ministro Óscar Puente a la cabeza, responde: “Con la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Sánchez le habrían sentado en el banquillo”

La dirección del PP ha defendido ahora la inocencia de Mariano Rajoy en el caso Kitchen. “Yo creo que el tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Mariano Rajoy, sin ninguna duda”, ha afirmado el vicesecretario popular Elías Bendodo, este jueves en declaraciones a los periodistas en Sevilla. “La justicia va a poner las cosas en su sitio”, ha insistido Bendodo, pese a que la cúpula de Alberto Núñez Feijóo evitó defender la inocencia de Rajoy en un primer momento.

El pasado 6 de abril, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP, a la pregunta de si la dirección popular confiaba en la inocencia del expresidente popular, el vicesecretario Juan Bravo se limitó a contestar que el partido creía en “dejar trabajar a la justicia” y a un deseo de que “cada uno asuma sus responsabilidades”.

Ahora, en cambio, Génova cambia el paso y defiende a Rajoy, al tiempo que resta importancia al impacto del caso Kitchen “que pasó hace muchísimos años”, ha remarcado Bendodo, aunque fue la última vez que el PP estuvo en el Gobierno, entre el 2011 y el 2018.

En realidad, el sumario nunca llegó a apuntar contra el exjefe del Ejecutivo; pero un informe de Asuntos Internos concluía de forma preliminar que, en base a unos audios intervenidos al comisario José Manuel Villarejo, una persona apodada El Asturiano tendría “conocimiento” de la trama. El inspector jefe Gonzalo Fraga, principal investigador de Kitchen, señaló la pasada semana que ese era el mote usado por algunos implicados para referirse a Rajoy. Por eso, su interrogatorio de este jueves ha arrancado con esta pregunta:

—¿Se reconoce usted [en esos apodos]? —se ha lanzado la abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular.

—Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe. Y luego cada uno me llama como quiere.

Óscar Puente: “Absolutamente sorprendente”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado este jueves de “absolutamente sorprendente” que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no haya sido juzgado por su supuesta vinculación con el caso Gürtel o Kitchen, ya que en su situación “a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo”.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press tras participar en la ofrenda floral del PSOE ante el monolito que recuerda a los Comuneros en el municipio vallisoletano de Villalar, con motivo del Día de Castilla y León, Puente ha reconocido que no ha escuchado la comparecencia de Rajoy como testigo ante la Audiencia Nacional, que enjuicia el caso Kitchen.

En el mismo lugar, preguntado por la testifical de Rajoy, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha recordado que ya hay una sentencia que “condenó como organización criminal al Partido Popular” y que en su opinión evidencia que ese partido era “toda una estructura para la corrupción y encima de utilización el propio Estado para intentar tapar esa corrupción”.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho también este jueves que el expresidente sí conocía Kitchen e incluso “estaba dando instrucciones”, por lo que ha concluido que fue una operación “montada y ordenada” por el PP.