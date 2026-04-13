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Vídeo en directo | Tercera jornada del juicio del ‘caso Kitchen’

La vista oral se reanuda este lunes en la Audiencia Nacional con la declaración de dos investigadores de la Policía

JUICIO del ‘Caso KITCHEN': la AUDIENCIA NACIONAL juzga al exministro JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, en directo
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen.Foto: europa Press
J. J. Gálvez
J. J. Gálvez
Madrid -
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La Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio sobre el caso Kitchen, la operación de espionaje urdida en 2013 contra el extesorero popular Luis Bárcenas para robarle supuestamente material comprometedor que aún pudiera guardar del PP, cercado entonces por el caso Gürtel. Durante esta tercera sesión de la vista oral, el tribunal prevé escuchar al inspector jefe de la Policía Nacional identificado con el número 111.470, que lideró las pesquisas contra la supuesta trama de corrupción que se sienta en el banquillo, con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza.

En octubre de 2018, este agente firmó el primer informe enviado a la Audiencia Nacional sobre Kitchen. Ese documento, de 89 páginas y que dio lugar a que se abriera la investigación, ya señalaba que el comisario José Manuel Villarejo había participado en una operación “sin cobertura legal ni judicial” bautizada como Kitchen o Cocina, “encargada desde órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado”. Sus indagaciones preliminares ya apuntaban que el despliegue irregular había conseguido captar como confidente al chófer del extesorero, Sergio Ríos; y que tenía como objetivo averiguar dónde Bárcenas podía guardar “documentos y grabaciones comprometedoras” de altos cargos del PP, como “Javier Arenas, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy”.

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