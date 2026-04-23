Los momentos destacados de Mariano Rajoy en el juicio de la ‘operación Kitchen’

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado este jueves como testigo en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional. En su comparecencia, Rajoy ha desmentido las declaraciones que esta misma semana hizo el extesorero del partido Luis Bárcenas, quien dijo en ese mismo juicio que grabó a Rajoy en su despacho de Génova cuando le entregó una hoja de contabilidad B de la formación, que él supuestamente destruyó, y un sobre con el último remanente. Ha dicho que eso es “absolutamente falso”. El expresidente también ha respondido a los motes que, supuestamente, le pusieron los participantes de la operación Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Ha señalado que jamás ordenó seguimientos a Bárcenas después de que estallara la investigación de Gürtel y, si habló con alguien del PP sobre eso, fue porque “era un tema que no era grato”, pero por nada más. Ha negado que odenase tomar medidas para destruir pruebas que implicasen al PP en el caso Gürtel. Además, ha asegurado que mantenía una “buena” relación con Luis Bárcenas mientras estaba en el PP. “Fui vicesecretario del partido desde 1990 y ya estaba allí el señor Bárcenas. Estaba el presidente, el secretario general... una serie de gente, pero no era persona de mi confianza, y ya digo que nunca me ocupé de temas económicos”, ha insistido Rajoy en respuesta a la letrada del PSOE.

Más tarde, a preguntas del abogado de Podemos, Rajoy ha asegurado que su relación cambió cuando tuvo “la conciencia y la seguridad de que [Bárcenas] tenía 48 millones en Suiza, en 2012 o 2013”.

También le han preguntado por la investigación del dinero que tenía Bárcenas en el extranjero y en ese momento Rajoy ha justificado que esa operación Kitchen fue legal y era “lo que debía haber sido” desde el inicio. Según su relato, se trató de una investigación “cuyo objetivo principal era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. El expresidente ha señalado que “nunca hubo una operación política” y ha dicho que está “totalmente convencido” de que la operación “se adecuó totalmente a la legalidad”.