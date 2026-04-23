Rajoy rechaza ser ‘el Barbas’ o ‘el Asturiano’: “Me llamo Mariano Rajoy, como cada uno sabe, y luego cada uno me llama como quiere”

Durante su declaración en la Audiencia Nacional por el juicio del ‘caso Kitchen’, el expresidente ha negado motes como ‘el barbas’ o ‘el asturiano’ al ser preguntado por parte de Gloria Pascual, del PSOE.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado este jueves como testigo en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional. En su comparecencia, Rajoy ha respondido a los motes que, supuestamente, le pusieron los participantes de la operación Kitchen, la presunta trama parapolicial que empleó a efectivos de la Policía Nacional para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

—Ha salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como Raj, M. Rajoy, el asturiano o El Barbas, ¿sabía usted que se referían a usted así? —ha preguntado la abogada del PSOE, que ejerce de acusación popular en la causa.

—Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe. Y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos —ha respondido el expresidente.