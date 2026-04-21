50 años de periodismo en el Real de la Feria de Abril

La esquina de Pepe Luis Vázquez y Pascual Márquez es una de las más concurridas del Real de la Feria de Sevilla, por su céntrica ubicación, pero, sobre todo, porque allí se encuentra la caseta de la Cadena SER, que se ha afianzado como punto de encuentro social, cultural, político, artístico, deportivo y económico de la capital andaluza en esta fiesta de la primavera. Además de ser un referente y convertirse en el termómetro del día a día de la feria, que se narra a través de los programas que Radio Sevilla emite desde allí en directo, la caseta de la SER también recoge el pulso de la ciudad a través de los hitos y efemérides a los que cada año dedica el espacio. En esta ocasión, el protagonismo ha recaído en el diario EL PAÍS, con motivo del aniversario 50 que celebrará el próximo 4 de mayo, casi una semana después de que termine la Feria del Abril.

“Estamos obligados desde ‘Radio Sevilla’, que acaba de cumplir 100 años el año pasado, a dedicar este año al medio siglo del diario EL PAÍS y hacerlo en una de las casetas más emblemáticas y significativas de la Feria de Sevilla, como es la caseta de Radio Sevilla”, explica Antonio Yélamo, director de la Cadena SER Andalucía y delegado de Prisa Media en la comunidad autónoma. En estos 50 años, el periódico ha sido testigo de los cambios sociales en España, entre ellos el referéndum de 28 de febrero de 1980 y los primeros pasos de la autonomía andaluza, cuya cobertura contribuyó a afianzar al diario en la comunidad; así como de la construcción de un Estado moderno y socialmente avanzado y la conquista de derechos sociales, donde esta región, en muchos casos, ha estado a la vanguardia.

En este tiempo, EL PAÍS ha mantenido su compromiso con Andalucía y es esa vinculación con el territorio la que ha querido destacar la caseta de la SER a través de una selección de portadas de los suplementos con motivo del referéndum del 28-F y otras fotografías que integran su decoración. “Es una manera simbólica, pero al mismo tiempo cercana al lector y a los oyentes de la radio sobre esta fecha tan importante, como el 50 aniversario; queremos trasladar un mensaje de proximidad y de cercanía del periódico también a Andalucía”, explica Yélamo.

Invitados dentros de la caseta de la Cadena SER en la Feria de Abril. PACO PUENTES (EL PAÍS)

La primera portada de EL PAÍS es la que preside el escenario de la caseta, desde donde se emiten los programas de la emisora y donde se han arrancado a cantar artistas e invitados como María del Monte, Cantores de Híspalis, Pitingo o Beret… De los arcos asoman las portadas de algunos de los suplementos de EL PAÍS Andalucía con motivo del 28-F, donde el periódico busca profundizar en aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que conforman la realidad de la comunidad. El ambiente lúdico y multicolor de la Feria también está recogido a través de fotografías enmarcadas de algunos de los fotoperiodistas de la edición andaluza de EL PAÍS, como Pablo Juliá, José Manuel Pérez Cabo, José Antonio García Cordero o Alejandro Cordero.

El reconocimiento de la Cadena SER en Andalucía al 50 aniversario del diario precede a la celebración los días 1, 2 y 3 de mayo del Festival EL PAÍS, tres jornadas abiertas a los lectores y a toda la ciudadanía en Matadero Madrid. El recinto acogerá debates con figuras destacadas de la cultura y el pensamiento contemporáneo, así como encuentros con periodistas y colaboradores históricos, conciertos y otras actividades lúdicas para toda la familia.

El espacio que la caseta de la SER dedica al diario EL PAÍS es, también, otro ejemplo de la sinergia que en todo este tiempo se ha tejido entre los principales medios del Grupo Prisa.