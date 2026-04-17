El PP recibe a María Corina Machado con todos los honores en la sede de Génova: “¡Valiente!"

El PP ha recibido este viernes con todos los honores a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Decenas de cargos de la formación, encabezados por su líder, Alberto Núñez Feijóo, miembros de Nuevas Juventudes y figuras del exilio venezolano en España se han concentrado en las escaleras de la entrada de la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Génova, para recibir a la ganadora del Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos en Venezuela. La dirección popular ha organizado el acto como si fuera una reunión de la Junta Directiva Nacional posterior a los recientes procesos electorales.

Pasadas las 11 de la mañana, Machado ha bajado de una furgoneta negra y ha hecho el paseíllo rodeada de los concentrados en la puerta, que incluso copaban el acceso a la sede por la calle. La política antichavista ha saludado primero al líder de los jóvenes de la Comunidad de Madrid y luego ha ido directa a abrazar a Feijóo, que la esperaba con Cayetana Álvarez de Toledo, amiga de Machado, y el secretario general de los populares, Miguel Tellado. “¡Valiente!“, le ha dicho el jefe del PP a Machado, que ha llegado con una gran sonrisa. Ya dentro de la sede, los congregados en la escalera la han recibido entre gritos de ”¡libertad!”.

Posteriormente, ha habido un encuentro de todos a puerta cerrada y ya al filo de las 12, Feijóo y Machado han comparecido en una intervención en abierto ante los presentes, delante de las banderas europea, española y venezolana. “La trayectoria de María Corina es un ejemplo de coherencia y de determinación. Ha defendido los valores de dignidad, libertad y paz civil”, ha arrancado el líder del PP. “Gracias por poner esos valores por encima y por delante de tu integridad personal y la de tu familia. España conoce bien el valor de la libertad, nos costó mucho obtenerla. Sabemos las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos lo que es vivir sin libertad. Por eso no podemos mirar para otro lado”, ha añadido Feijóo. “Se ha abierto una nueva etapa en vuestro país, una etapa de transición. Estamos felices por el mensaje tan esperanzador que subyace detrás de todo esto. Este mensaje tiene un valor extraordinario para Venezuela y para todo el mundo: a los autócratas no se les complace, se les combate con la verdad y la democracia. Los derechos humanos no son negociables”, ha remachado el jefe de la oposición, que ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con varias alusiones veladas. “El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le persigue. No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas. Aunque hay quien hoy no está en ese sitio, sí lo está quien nunca falla. La sociedad española está contigo”, ha sentenciado.

Entre aplausos de los exiliados venezolanos que copaban una de las salas de la sede de Génova, ha continuado Machado. “Sabemos lo que nos une, nos une la historia, la cultura, el idioma, pero también nuestra pasión por la libertad, expresada en nuestras constituciones”, ha afirmado la líder opositora. “Que restituyen el derecho de los pueblos a vivir en el orden natural de las cosas, que se expresa jurídicamente en el orden constitucional y que nace de la expresión de la soberanía a través del voto”, ha continuado. “Y eso es lo que hoy los venezolanos defendemos, por lo cual el mundo nos admira y reconoce. Logramos esa gesta que todos nos dijeron imposible: unir a una nación alrededor del anhelo, al anhelo de libertad, de soberanía y de unir a nuestras familias”, ha señalado Machado. Tras sus palabras, el acto ha terminado con ella y el resto de exiliados entonando el himno nacional de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo.