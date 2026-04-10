María Corina Machado recibirá la Llave de Madrid, una distinción casi exclusiva para jefes de Estado

El viaje a España de María Corina Machado va camino de adquirir tintes de visita de Estado. Todavía no se ha agendado nada con el presidente Pedro Sánchez, con quien la opositora venezolana mantiene muchas diferencias, pero lo que es seguro es que la Premio Nobel de la Paz será recibida con todos los honores en la capital. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lleva semanas trabajando en su agenda y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este viernes que le concederá la llave de la ciudad, una distinción casi exclusiva para jefes de Estado.

Antes, solo se han hecho excepciones con el principe heredero de Japón, Naruhito, en 2008; y en 2011, con el entonces príncipe heredero Carlos de Inglaterra, ahora rey. Almeida también se acoge a una interpretación laxa del reglamento municipal, que señala que la llave se tiene que entregar a todos los jefes de Estado que visiten la ciudad, pero no señala a quiénes no. Por lo que, a su parecer, se puede otorgar de forma discrecional.

El principal partido de la derecha, el PP, del que forman parte tanto Ayuso como Almeida, es quien más está demostrando su entusiasmo por la visita de María Corina Machado, que se espera que el día 18 congregue a miles de personas en la Puerta del Sol. La opositora que aspira a presidir Venezuela una vez que se acuerde un calendario electoral, un asunto que ahora mismo parece en manos de la Casa Blanca, goza de un gran predicamento entre la comunidad venezolana en Madrid.

Machado ha hecho oposición al chavismo durante años desde dentro del país. El año pasado lo abandonó y ha vivido el derrocamiento de Nicolás Maduro desde fuera. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, colocó a otra chavista, Delcy Rodríguez, en sustitución de Maduro, lo que dejó a María Corina en una situación incómoda. Tanto ella como el resto de opositores hacen lobby en Washington para que el inquilino de la Casa Blanca acuda a la vía electoral lo antes posible y no continúe el statu quo en Venezuela. Rodríguez, en paralelo, ha dado algunas muestras de apertura, ha liberado presos y ha destituido a algunos de los miembros del núcleo duro de Maduro.

El alcalde de Madrid quiere ahora mostrárle públicamente su apoyo, que espera que sin duda pueda mostrar señales a Washington de que la opositora cuenta con su respaldo. Almeida ha dicho este viernes, tras presentar la 48ª edición de Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid, que le concede las llaves por haberse puesto junto “con los derechos humanos, con la democracia, por haber puesto en peligro su vida y su integridad física siendo un símbolo universal”.

“Nosotros entendemos que la figura de María Corina Machado transciende Venezuela para convertirse en una defensora global de la democracia y de los derechos humanos. Tiene todos los méritos para tener las Llaves de la ciudad y que quien quiera ver polémica o decir que no la merece, tendrá que explicarlo”, ha retado el alcalde a los críticos con la premio Nobel. Recientemente, esta distinción le fue otorgada a Gustavo Petro, presidente de Colombia, o al mismo Edmundo González, el candidato que concurrió a las elecciones en nombre de Machado y que, según instancias internacionales, resultó ganador. Madrid quiso demostrarle así a Edmundo que lo consideraba un jefe de Estado.

En España, algunos políticos y analistas han cuestionado a Machado por haber entregado su medalla del Nobel a Trump y por haberse mostrado muy crítica con el papel del Gobierno español en la crisis venezolana. Sánchez no reconoció la muy cuestionada victoria de Maduro en las últimas elecciones, pero al tiempo se ha enfrentado con Trump, de quien depende el futuro de Machado a corto plazo. Su visita también tiene mucho de cálculo político. Una foto de Machado con Sánchez podría ser impopular en la Casa Blanca.