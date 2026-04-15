Juicio de Kitchen, en directo | Cosidó dice que no tenía “una relación de confianza” con Villarejo y niega haberle pedido investigar a Bárcenas

La Audiencia Nacional vuelve a acoger el juicio del caso Kitchen este miércoles y la sesión ha comenzado con la declaración del exsenador y exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, que fue pospuesta la víspera. Cosidó ha dicho que sabía que “existía una investigación por parte de la UDEF” de la trama Gürtel, pero ha negado que hubiera un operativo para conseguir información del entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Cosidó también ha negado haber intervenido para que se asignase a Villarejo algún cometido en relación con esas actuaciones. “Además, mi relación con el señor Villarejo no era una relación de confianza y en ningún caso me habría parecido adecuado”, ha apuntado quien fuera director general de la Policía cuando presuntamente se orquestó desde el Ministerio del Interior el plan para espiar al extesorero del PP antes de añadir que solamente se ha encontrado una vez con Villarejo, “al poco tiempo de tomar posesión, y fue un saludo estrictamente protocolario”. También se esperan hoy las declaraciones del comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, el Gordo, pieza clave en el despliegue de Kitchen y exonerado de este juicio por motivos de salud.

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JUICIO del ‘Caso KITCHEN': la AUDIENCIA NACIONAL juzga al exministro JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, en directo Juicio del ‘caso Kitchen’ en la audiencia nacional.