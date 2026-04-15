Juicio de Kitchen, en directo | Cosidó dice que no tenía “una relación de confianza” con Villarejo y niega haberle pedido investigar a Bárcenas
Los comisarios Enrique Barón y Mariano Hervás también serán interrogados este miércoles
La Audiencia Nacional vuelve a acoger el juicio del caso Kitchen este miércoles y la sesión ha comenzado con la declaración del exsenador y exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, que fue pospuesta la víspera. Cosidó ha dicho que sabía que “existía una investigación por parte de la UDEF” de la trama Gürtel, pero ha negado que hubiera un operativo para conseguir información del entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Cosidó también ha negado haber intervenido para que se asignase a Villarejo algún cometido en relación con esas actuaciones. “Además, mi relación con el señor Villarejo no era una relación de confianza y en ningún caso me habría parecido adecuado”, ha apuntado quien fuera director general de la Policía cuando presuntamente se orquestó desde el Ministerio del Interior el plan para espiar al extesorero del PP antes de añadir que solamente se ha encontrado una vez con Villarejo, “al poco tiempo de tomar posesión, y fue un saludo estrictamente protocolario”. También se esperan hoy las declaraciones del comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, el Gordo, pieza clave en el despliegue de Kitchen y exonerado de este juicio por motivos de salud.
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Cosidó dice que no tenía "una relación de confianza" con Villarejo y niega haberle pedido investigar a Bárcenas
Ignacio Cosidó ha dicho este martes en la Audiencia Nacional que sabía que “existía una investigación por parte de la UDEF” de la trama Gürtel, pero que “no tenía conocimiento preciso de las actuaciones”. A la vez, ha dicho no saber que desde el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía hubiera un operativo para conseguir información del entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Cosidó también ha negado haber intervenido para que se asignase a Villarejo algún cometido en relación con esas actuaciones. “Además, mi relación con el señor Villarejo no era una relación de confianza y en ningún caso me habría parecido adecuado”, ha apuntado quien fuera director general de la Policía cuando presuntamente se orquestó desde el Ministerio del Interior el plan para espiar al extesorero del PP antes de añadir que solamente se ha encontrado una vez con Villarejo, “al poco tiempo de tomar posesión, y fue un saludo estrictamente protocolario”.
Comienza la declaración de Cosidó
Tras ser aplazada, finalmente este miércoles la sesión del juicio del caso Kitchen ha comenzado con la declaración de Ignacio Cosidó, quien fuera director general de la Policía cuando presuntamente se orquestó desde el Ministerio del Interior el plan para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
Ignacio Cosidó entró este martes por la puerta delantera de la Audiencia Nacional sin saber que, unas horas después, saldría sin haber declarado en el juicio del caso Kitchen, al que se le había citado. El retraso acumulado en la vista oral provocó que la Audiencia Nacional decidiese posponer un día su interrogatorio. Así que, si no hay nuevos giros de guion, el exdiputado del PP, que era el director general de la Policía Nacional durante el despliegue de la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, se sentará finalmente este miércoles ante el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios. Lo hará como testigo y con obligación de decir verdad. En el Congreso negó en varias ocasiones que supiese algo de Kitchen: “Ni se me informó ni se me tenía que informar”.
Buenos días. El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó ha sido citado de nuevo este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen tras haber tenido que retrasar el tribunal un día su comparecencia ante el exhaustivo interrogatorio al que las defensas de los diez acusados han sometido entre el lunes y el martes al responsable policial de la investigación de esta causa.
Para Cosidó, máximo responsable de la Policía de 2012 a 2016, la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir sin éxito al juez instructor su imputación en el caso Kitchen a raíz de que el excomisario José Villarejo le señalara como la persona que le dijo que se iba a encargar de captar a alguien para espiar al extesorero.
En su declaración en la comisión del caso Kitchen en el Congreso de los Diputados, Cosidó desmintió esta afirmación y aseguró no haber despachado nunca con Villarejo ni en persona, ni por teléfono, ni haber intercambiado ningún tipo de mensaje, y puntualizó que jamás le hizo llegar instrucción alguna a través de terceras personas. Según su versión, nunca tuvo constancia de “ninguna operación en la que el señor Villarejo estuviera involucrado”.
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