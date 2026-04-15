El juicio de Kitchen aguarda el testimonio de Cosidó: “No sé quién tenía conocimiento de esa operación”

Ignacio Cosidó entró este martes por la puerta delantera de la Audiencia Nacional sin saber que, unas horas después, saldría sin haber declarado en el juicio del caso Kitchen, al que se le había citado. El retraso acumulado en la vista oral provocó que la Audiencia Nacional decidiese posponer un día su interrogatorio. Así que, si no hay nuevos giros de guion, el exdiputado del PP, que era el director general de la Policía Nacional durante el despliegue de la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, se sentará finalmente este miércoles ante el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios. Lo hará como testigo y con obligación de decir verdad. En el Congreso negó en varias ocasiones que supiese algo de Kitchen: “Ni se me informó ni se me tenía que informar”.

La investigación sobre la Operación Kitchen, dirigida por el magistrado instructor Manuel García-Castellón, nunca llegó a dirigirse contra Cosidó. La Fiscalía Anticorrupción intentó imputarlo unas semanas antes de que el juez diera por acabadas sus pesquisas en julio de 2021, pero este lo descartó. “Llama la atención la generalidad de los términos en que se formula la petición, sin referencia a dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener la imputación de esta persona”, justificó el magistrado al rechazarlo.

Aunque, para entonces, ya constaban en el sumario dos testimonios que ponían el foco en el antiguo director de la Policía. Por un lado, Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo de 2012 a 2016, le había dicho al juez: “Cosidó lo sabía todo porque yo despachaba todos los días con él”. Por otro, José Manuel Villarejo lo había implicado. De hecho, durante una comparecencia en el Congreso, el comisario volvió a hacerlo: “El señor Cosidó me dijo: ‘Este es un tema muy importante en el que el propio presidente del Gobierno tiene interés”.

Todo ello provocó que el exdiputado conservador compareciera en dos ocasiones en 2021 en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la “utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción”. En aquellas intervenciones ya avanzó parte de las respuestas que las defensas y acusaciones creen que repetirá ahora en la Audiencia Nacional, donde no declaró en la fase de instrucción del caso Kitchen (ni como testigo ni tampoco como imputado).

Estas son las afirmaciones más relevantes que Cosidó expuso en ambas citas ante la comisión del Congreso, celebradas el 1 de junio y el 18 de noviembre de 2021:

Sobre su supuesta relación con Villarejo. “Yo jamás he despachado con el señor Villarejo, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún tipo de mensaje con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas”, dijo, antes de añadir: “No tenía constancia de ninguna operación en la que el señor Villarejo estuviera involucrado”. “Tuve un encuentro que derivó en un saludo protocolario al llegar a la dirección general; esa fue la primera y única vez en la que yo he tenido contacto con el señor Villarejo”, apostilló.

Sobre una investigación a Bárcenas. El político popular aseveró que solo supo de la existencia del caso Gürtel, nunca de Kitchen: “Conocía que había una investigación abierta por la Audiencia Nacional, que estaba llevando a cabo la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, en relación con Bárcenas”. “Yo no conocía más investigación que la que llevaba a cabo la UDEF”.

Sobre la captación del chófer de Bárcenas como confidente. “En mis cinco años como director nunca tuve conocimiento sobre ningún confidente en ninguna operación policial, ni debería tenerlo”, recalcó. “Yo desconocía que el confidente pudiera estar en esa o en cualquier otra operación”, remachó.

¿Quién sabía de la puesta en marcha de Kitchen? “Lo único que puedo afirmar es que [yo] no tenía conocimiento de la operación. ¿Quién tenía conocimiento? [...] Yo en estos momentos no me encuentro en condiciones de podérsela responder”. “No sé quién tenía conocimiento de esa operación. Lo único que sí sé con absoluta certeza y afirmo con total rotundidad es que yo no tenía conocimiento de esa operación”.

Sobre los seguimientos a Bárcenas, su familia y su entorno. “Yo desconocía que hubiera un solo policía dedicado a espiar a este señor…”, insistió. “Yo no tenía conocimiento de que hubiera operaciones de seguimiento del señor Bárcenas”.

Sobre el uso de fondos reservados. “Ni en materia de fondos reservados, ni en materia de identidades dobladas, ni en materia de placas de matrículas dobladas, el director general de la Policía tiene competencia alguna”, subrayó. “Ninguno de los mandos de la Policía que tiene capacidad para gestionar fondos reservados me informa de la utilización de esos fondos reservados porque el sistema establece que a quien tienen que reportar sobre el gasto de esos fondos reservados es al secretario de Estado de Seguridad”, ahondó el exdiputado.

¿De qué le informaba el DAO? “Pino me informaba absolutamente de todo lo que tenía relación con mis competencias como director general. De lo que no podía informarme —y no debía— era de investigaciones que estuvieran desarrollándose bajo un mandato judicial, como era la investigación de la Gürtel bajo el mandato de la Audiencia Nacional".

Sobre las presiones al principal investigador del ‘caso Gürtel’. “En ningún caso ejercí ningún tipo de presión sobre [el inspector jefe Manuel] Morocho”, especificó.

Sobre su papel dentro de la Policía. “El director de la Policía no dirige las investigaciones policiales. Las investigaciones policiales las dirigen jueces y fiscales. Por tanto, a esos efectos están bajo el mando de la autoridad judicial o de la autoridad fiscal”. “[Los agentes] no tienen que informar al director de la Policía sobre las investigaciones judicializadas, tienen que dar esa información al fiscal y al juez”. “Uno es responsable de sus actos, de sus palabras o de sus hechos, lo que no puede es hacerse responsable de cosas que le son ajenas”, se excusó Cosidó.