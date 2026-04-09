La jueza decreta prisión provisional para el médico canario acusado de agredir a 11 mujeres

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha informado en la noche del miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del médico de 37 años investigado por delitos de agresión sexual contra 11 mujeres, todas ellas —según la investigación— pacientes suyas en la ciudad grancanaria de Telde. La resolución, firmada por la jueza María Auxiliadora Díaz, se dicta en el marco de unas diligencias previas abiertas tras una primera denuncia presentada a principios de febrero.

La medida, excepcional por su gravedad, se apoya en la existencia de “numerosos indicios de criminalidad” y en la entidad de los delitos atribuidos: 11 presuntas agresiones sexuales y varios delitos contra la intimidad, sin perjuicio de una calificación posterior conforme avance la instrucción.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado de que los hechos investigados se habrían cometido en centros del Servicio Canario de Salud (SCS), aunque el facultativo ya no mantiene vinculación con la sanidad canaria. Fuentes de la Consejería de Sanidad han precisado que el médico no ejercía en el SCS desde que se tuvo conocimiento de la primera denuncia, al tratarse de un profesional con contratos temporales.

El auto judicial, fechado el 8 de abril, reconstruye un patrón de conducta que habría comenzado a aflorar con una denuncia del 9 de febrero de 2026 y que se amplió después, cuando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional localizó más posibles perjudicadas y elaboró un atestado el 10 de marzo con nuevas denunciantes por hechos similares.

En su fundamentación, la jueza subraya que los actos denunciados —tocamientos en mamas y glúteos, así como la manipulación corporal bajo pretexto clínico— adquieren “inequívoca significación sexual” cuando no responden a una finalidad diagnóstica real ni se ajustan a la lex artis, sino a una instrumentalización del contexto asistencial para acceder al cuerpo de las pacientes.

La resolución aprecia además, de forma indiciaria, la agravante de abuso de superioridad: la relación médico‑paciente, razona el juzgado, es “totalmente asimétrica” y el investigado habría utilizado su autoridad profesional para obtener la aquiescencia de las mujeres, generando una apariencia de normalidad que “neutraliza” su capacidad de autodeterminación.

Junto a la prisión provisional, el juzgado ha acordado la inhabilitación cautelar para el ejercicio de la medicina, tanto en el ámbito público como en el privado, al considerar que los hechos investigados se habrían producido precisamente en el desempeño de su profesión y en centros del SCS. La jueza ha ordenado librar oficios al Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y al propio Servicio Canario de Salud para el cumplimiento de lo acordado.

También se ha dictado orden de alejamiento respecto de las presuntas víctimas, en una causa que, según fuentes judiciales, continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar si existen más mujeres afectadas. En su comparecencia ante el juzgado, el investigado se acogió a su derecho a no declarar, extremo que recoge el propio auto, según ha explicado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La jueza sostiene que concurren los presupuestos legales para mantenerlo en prisión: la gravedad de las penas a las que podría enfrentarse, el riesgo de reiteración y la necesidad de garantizar la integridad física y emocional de las denunciantes. El auto menciona asimismo el riesgo de fuga, aludiendo a que el investigado dispone de medios económicos para sustraerse a la acción de la justicia.

Las diligencias se aceleraron en las últimas horas con la entrada y registro en el domicilio del investigado y la intervención de dispositivos electrónicos —teléfono móvil, ordenador portátil, discos duros— para su volcado y análisis, en busca de evidencias relacionadas con los delitos contra la intimidad que también se investigan. La instrucción, señala la resolución, se impulsó con la detención y la toma de declaración a varias denunciantes.

La primera detención del médico se produjo el 3 de febrero en Telde, inicialmente por denuncias de dos pacientes; desde entonces, el número de mujeres que han acudido a denunciar hechos similares habría ascendido hasta once. En aquel momento, la Jefatura Superior de Policía de Canarias explicó que las pesquisas se activaron tras los relatos de mujeres que describieron tocamientos y comportamientos sexuales durante consultas de urgencias, supuestamente aprovechando el facultativo su posición y la vulnerabilidad de las pacientes.

En su último comunicado, la Policía Nacional ha indicado además que el arrestado cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, con detenciones y una condena previas, según esa fuente. El auto notificado advierte de que la decisión judicial puede ser recurrida mediante reforma en tres días y/o apelación en cinco días ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.