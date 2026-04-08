Detenido por una agresión a un menor en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
El ataque con varias patadas se grabó en video y se convirtió en viral en las redes sociales
Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles a un menor de edad como presunto autor de una agresión a otro menor en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). El ataque con varias patadas se grabó en video y se convirtió en viral en las redes sociales, provocando una gran indignación en la localidad . Según han informado fuentes policiales, el sospechoso ha sido detenido al mediodía en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
La agresión ha ocurrido el pasado 3 de abril hacia las 20.00 horas en plena calle en Sant Joan de Vilatorrada. Los implicados en el caso se conocían previamente y, según las fuentes consultadas por la EFE, otros conflictos anteriores entre ellos ya habían sido registrados. En el video, que se convirtió en viral en las redes sociales, se observa como un grupo de jóvenes acorralan contra la pared al menor y, uno de ellos, le propina varias patadas por todo el cuerpo hasta que la víctima cae aturdida al suelo, antes la pasividad de los testigos.
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