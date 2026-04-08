Feijóo se compromete a rebajar el IRPF en su primer año de Gobierno y si no dimitirá

“Infierno fiscal”, “atraco”, un sistema que “cruje a impuestos” y “asfixia” a la clase media. Alberto Núñez Feijóo ha desempolvado este miércoles todo el lenguaje habitual de los partidarios de reducir a la mínima expresión los impuestos para lanzar una diatriba contra la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta y vinculando sus críticas a la corrupción del caso mascarillas, que juzga al exministro José Luis Ábalos en el Supremo. “Es el Gobierno de la inflación y de la corrupción. Tú pagas y ellos se lo llevan”, ha criticado el líder del PP en un discurso sin preguntas que ha pronunciado en un acto organizado por el partido bajo el lema Pagas más, recibes menos. Contra el infierno fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el acto, Feijóo se ha comprometido a que, si llega al Gobierno, bajará el IRPF el primer año de legislatura y ha afirmado que dejará la presidencia si no cumple. “En lo que de mí dependa no se volverá a pagar tantos impuestos como este año. Lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno”, ha asegurado el líder popular, que también se compromete a “actualizar” la tarifa del IRPF, a bonificar este impuesto a los jóvenes y a eximir del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros al año. Ni Hacienda ni tampoco las comunidades autónomas gobernadas por el PP han deflactado el IRPF a la inflación.

Feijóo ha insistido en que su compromiso de bajar los impuestos es firme, consciente de que el PP ha perdido credibilidad por las subidas fiscales del Gobierno de Mariano Rajoy. “Sé que mucha gente se ríe cada vez que decimos que bajaremos los impuestos”, ha llegado a reconocer durante su discurso.

Para sufragar esas rebajas impositivas, Feijóo defiende que podría lograr un recorte del gasto público, ya que “algunos organismos cifran el gasto improductivo [de España] en más de 40.000 millones de euros”, y afirma que el PP hará una auditoría si llega al poder para conocer “el dato definifivo”. El jefe de los populares ha defendido la teoría de que es posible, a la vez, rebajar impuestos y “mejorar los servicios públicos”.

“La cuestión más demoledora”, ha enfatizado Feijóo, es que con más de 100 subidas de impuestos, ¿para qué este infierno fiscal? ¿Para llenar la nevera, para que la vivienda sea más accesible? El infierno fiscal no se ha traducido en mayores facilidades para llegar a fin de mes", se ha quejado.

Datos “torticeros”

El líder del PP se apoya en datos que el Gobierno cuestiona por “torticeros”, como que el Ejecutivo ha subido más de 100 veces los impuestos. Fuentes del Ministerio de Hacienda cuestionan este cálculo porque omite, afirman, todas las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo progresista. “Bajo esta misma metodología, el PP de Rajoy elevó 137 veces los impuestos durante su etapa”, contraponen en Hacienda.

El Gobierno considera el discurso de Feijóo “irresponsable y más propio de la extrema derecha”. Con la abstención del PP, el Ejecutivo ha aprobado recientemente una rebaja del IVA y ha reducido los gravámenes de la energía para afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo.

Según los datos comparados, además, España dista bastante de ser un “infierno fiscal”. La última estadística publicada por Eurostat refleja que la presión fiscal en España se encuentra tres puntos por debajo de la media europea.