La embajada de Irán felicita a Feijóo por criticar la “brutalidad” de la amenaza de Trump

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido la felicitación de la Embajada de Irán en España por haber criticado la amenaza que Donald Trump lanzó sobre destruir la civilización iraní. Tras haber cuestionado el “No a la guerra” del Gobierno, rescatado 23 años después de la intervención militar en Irak, Feijóo publicó anoche un mensaje en su cuenta de la red social X referido a la amenaza de Trump: “En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto”, dijo en reacción a la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de acabar con la muerte de “toda una civilización” si Teherán no capitulaba.

La Embajada iraní en España ha contestado rápidamente al mensaje de Feijóo, felicitándole. “Más vale tarde que nunca”, ha respondido la delegación diplomática iraní. El intercambio de publicaciones, con millones de interacciones, ha desatado la ironía de los usuarios de la red. Entre los comentarios, se encuentra el de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que volvió a defender la postura del partido de condena al régimen iraní: “En Occidente creemos en la libertad, los derechos humanos, la dignidad de las mujeres y la igualdad de las personas LGTBI. Vuestro régimen ha matado a miles de personas por defenderlos. No desear la muerte de vuestro pueblo es, precisamente, lo que nos hace mejores que vosotros”, ha afirmado.

A pocos días del inicio de la ofensiva contra Irán, el líder de los populares defendía que España debía estar “junto a sus aliados”, es decir, “preservando la relación con EE UU” para “no quedarnos solos”; también pedía “contención” y “evitar la escalada”. Feijóo defendía el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán con el argumento de que “antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen”. “¿O acaso no se están dilapidando y masacrando al pueblo iraní? ¿O no se están incentivando a grupos terroristas para actuar en otros países? ¿O no hay interés en el armamento nuclear?”, aseguraba el 4 de marzo en defensa de la ofensiva.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también se ha referido este miércoles al mensaje del líder popular en una entrevista en Radio Nacional de España: “En ese tuit no se sabe muy bien de lo que habla. Tiene uno que imaginar”, ha ironizado. Albares ha reclamado al líder de la oposición que “por fin”, tras el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán, condene la guerra en Irán, que es “una violación del derecho internacional”.