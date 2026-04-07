El PP rechaza reunirse con Sumar para negociar su apoyo al decreto sobre vivienda: “Nuestra postura es conocida”

Tal es su rechazo que el PP se niega incluso a reunirse con Sumar para discutir sobre la convalidación del decreto de vivienda que congela los alquileres. El Grupo Parlamentario Popular ha respondido con una negativa a la petición de Sumar de mantener un encuentro en el que se abordase la convalidación del real decreto-ley en materia de vivienda, pendiente de aprobarse y cuyo plazo límite vence el próximo 5 de mayo. La medida, de momento vigente, prorroga por dos años, con una subida máxima del 2%, los alquileres que vencen antes del final de 2027. El PP se opone a esta iniciativa y, por tanto, rechaza la cita. “No acudiremos al encuentro porque nuestra postura sobre este real decreto-ley es de sobra conocida, ya que está anunciada públicamente, y es que el escudo social lo tiene que pagar el Gobierno, no los ciudadanos”, apuntan los populares en un breve comunicado.

Fuentes del PP sostienen, además, que “la política en materia de vivienda del Gobierno es un desastre” y le piden “que la cambie”. “Pero que no pretendan que la gente les ayude a taparlo”, apostillan. Para los populares, “la solución al problema de la vivienda no pasa por intervenir más el mercado, sino por construir más casas y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos. La crisis de la vivienda no es un problema coyuntural, sino estructural, y este real decreto-ley no ofrece soluciones realistas”, remata el PP.

El socio menor del Gobierno ha emprendido una ofensiva que combinará diálogo político y presión social en un intento de que el Congreso convalide el decreto antes del mes de mayo. Pese a las reiteradas negativas de Junts a aprobar la medida y al escepticismo de los socialistas sobre las posibilidades de recabar apoyos suficientes, el ala más a la izquierda del Gobierno se resiste a tirar la toalla. Sumar asume que llevará el peso de las negociaciones y cuenta con el apoyo de sindicatos y entidades sociales para redoblar la presión, incluidas movilizaciones en la calle.

Aunque este lunes fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el que anunció en rueda de prensa la ronda de contactos con los grupos del Congreso, la encargada de entablar las conversaciones es la portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, que se dirigió a su homóloga, Ester Muñoz, según fuentes del grupo. “El Partido Popular solo habla con fondos internacionales y especuladores”, afea Sumar. En redes, también ha reaccionado el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, uno de los miembros del gabinete que más ha peleado el decreto. “La respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada. Pero esta vez se equivocan. Si votan contra la prórroga de alquileres, pagarán un precio político altísimo. Entre los 2,6M de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, advierte el ministro, informa Paula Chouza.