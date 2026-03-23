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España
Partido Popular

El PP anuncia una querella contra Tezanos por posible delito electoral

Los populares enviarán hoy una carta a Bolaños para pedirle que incluya la deflactación del IRPF en el decreto para las consecuencias en la guerra de Irán y no aclaran su voto

Rueda de prensa de Cuca Gamarra, vicesecretaria general del Partido Popular, este lunes en Génova. J.J.Guillen (EFE)
Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Madrid -
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El PP ha anunciado este lunes que presentará una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por indicios de posible delito electoral “por la vulneración de la LOREG, concretamente de sus artículos 69 y 145″, según ha indicado la vicesecretaria popular Cuca Gamarra en rueda de prensa. La vulneración de estos artículos, según el PP, se concreta en la cantidad de “errores” en los estudios electorales del CIS que “no se corrigen”, lo que significa que “la única voluntad que se tiene es la de manipular y, con ello, modificar intencionadamente los datos y las informaciones de los sondeos. Modificaciones, manipulaciones que se producen constantemente en los distintos procesos electorales que hemos vivido hasta ahora y se han podido constatar a lo largo de la comisión de investigación del Senado”, ha detallado Gamarra.

Gamarra ha puesto como ejemplo la encuesta preelectoral del CIS para los comicios de Castilla y León: “El CIS subestimó a la derecha, al PP, y sobreestimó al PSOE. A la derecha, cinco puntos menos; a la izquierda, siete puntos más”. “El CIS de Tezanos vulnera de forma sistemática los principios de neutralidad, de imparcialidad”, ha subrayado Gamarra antes de apuntar que “los errores no son aleatorios. Es estadísticamente imposible que sean errores. Es intencionalidad”.

En paralelo, el PP ha anunciado este lunes que va a enviar una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para pedirle que incluya la deflactación del IRPF en el paquete de medidas para las consecuencias en la guerra de Irán, una medida a la que vinculan su voto en el decreto aprobado el viernes en el Consejo de Ministros. Los populares reclaman también que el Gobierno “abandone la línea de cierre de las centrales nucleares” a la que apunta la norma. Génova no aclara su voto en un decreto que llama “de derechas”, pero el movimiento de la carta a Bolaños con nuevas reclamaciones prepara el terreno para no respaldarlo, aunque queda en el aire la posibilidad de una abstención.

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