El PP propone que no pueda ser nombrado presidente del CIS quien haya ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores

El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha logrado imponer este viernes su dictamen en la comisión de investigación sobre la gestión del sociólogo José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El documento aprobado plantea un cambio en el modo de elección del presidente del organismo de forma que el nombramiento no dependa del Gobierno, sino de “un proceso público, competitivo y transparente, con audiencias previas ante el Congreso de los Diputados y el Senado” y añadir como requisitos “que no haya sido cargo público ni político en los últimos cinco años” y que su mandato sea ”al menos de cuatro años y renovable por una sola vez, para garantizar continuidad institucional y reducir la politización del cambio de Gobierno".

Estos últimos requisitos son similares a las reformas incluidas para el nombramiento del fiscal general del Estado, de forma que no pueda ser propuesto para ese cargo quien en los cinco años anteriores haya ocupado un Ministerio, secretaría de Estado o consejería de Gobierno autonómico, así como quien haya sido alcalde, diputado o senador o miembro Parlamento Europeo o de la asamblea legislativa de una comunidad autónoma. La última reforma también prevé que el mandato del fiscal general sea de cinco años no prorrogables para desvincularlo de la duración de la legislatura. Antes de ser elegido para presidir el CIS, Tezanos formaba parte de la ejecutiva del PSOE.

El dictamen de los populares, de 41 páginas, acusa a Tezanos, de quien reclama el cese inmediato, de vulnerar “de forma persistente, consciente y estructural” los principios que deben regir al organismo: “Objetividad, neutralidad, imparcialidad y rigor científico”; de adaptar las preguntas de las encuestas “a las necesidades del Gobierno” y “dejar de medir la opinión pública para intentar fabricarla” con “fake news institucionales que constituyen una forma sofisticada de manipulación política”. Los socialistas, sin embargo, consideran que el actual presidente del CIS “es más que idóneo” y ha salido “reforzado” tras la comisión de investigación promovida por el PP, partido al que acusan de “abusar” de esa herramienta parlamentaria para hacer “política sucia”.

El senador de ERC Jordi Gaseni Blanch, por su parte, aseguró que “la crisis de confianza” del CIS obedece a “una instrumentalización sistemática que se ha producido en Gobiernos de distinto color político” y criticó que el organismo haya evitado “durante años” preguntas sobre la Monarquía.

Asesores y trabajadores del CIS criticaron en este periódico en julio de 2024 los “sesgos”, “politización” y “pérdida de neutralidad” del organismo desde la llegada de Tezanos y algunos de ellos fueron citados por el PP a la comisión de investigación en el Senado. Los populares colocaron en 1996 al frente del CIS a Pilar del Castillo, entonces colaboradora de FAES a la que José María Aznar ofreció el Ministerio de Medio Ambiente —ella lo rechazó para asumir posteriormente la cartera de Educación, Cultura y Deporte—, y en el año 2000 a Ricardo Montoro —hermano de Cristóbal, ministro de Hacienda con Mariano Rajoy—. La senadora socialista Inmaculada Sánchez Roca ha preguntado este viernes durante la sesión final de la comisión: ¿Dónde está lo sorprendente y anómalo en tener un compromiso político y ejercer la presidencia de una institución cuyo presidente nombra el Gobierno?Feijóo [Alberto Núñez, líder del PP] fue presidente de la empresa pública Correos, nombrado por Aznar. ¿Montamos una comisión de investigación para ver cómo Feijóo repartía las cartas?“.

Emilio Lamo de Espinosa, catedrático emérito de Sociología, Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política (que otorga el CIS) y hasta diciembre de 2023, miembro del Consejo Asesor del centro, relató a EL PAÍS que ocupando todavía ese cargo había presentado una “protesta formal” para manifestar su “disgusto con la falta de neutralidad y de objetividad” en la gestión de Tezanos. “El CIS”, añadió, “ha tenido presidentes de izquierda, de derecha y de centro, pero todos habían respetado la neutralidad de una institución del Estado. De hecho, a los mejores presidentes no los ha conocido nadie. Tezanos ha conseguido ser famoso. Por los sesgos en los temas que aborda y los que no aborda: la ley del solo sí es sí pasó totalmente desapercibida, por ejemplo. Por los sesgos en las preguntas que se formulan, cómo se hacen y ordenan. Y por el sesgo en la interpretación de los datos, como vemos en esas predicciones donde siempre se sobrevalora al PSOE. Y el CIS es una institución muy importante para la investigación. Su presidente tiene que ser una persona de extrema neutralidad ideológica. No puede hacer declaraciones a favor de unos o de otros”.

Tezanos publicó un libro donde describe a Pedro Sánchez como “una persona a la que hay que apoyar” para que la política “recupere la credibilidad” y ha escrito artículos donde se refería a los votantes del PP en estos términos: “Pasando por encima de las teorías habituales sobre la estratificación social y los alineamientos políticos sustentados en clases sociales e intereses económicos, como los que el PP suele movilizar, en este caso han recurrido a un amplio sector social que se nuclea en torno al mundo de las tabernas”. En una entrevista con este diario se refirió a la comisión de investigación sobre él como “un despropósito propio de la Inquisición”. La Junta Electoral le multó por encargar una encuesta flash sobre la carta en la que Pedro Sánchez se planteó dimitir en 2024.