Abascal deja clara su intención de entrar en los tres gobiernos autonómicos y emplaza al PP a “negociar medida a medida”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que su partido “va a gobernar en las tres regiones”, en referencia a Extremadura, Aragón y Castilla y León, las comunidades que han celebrado elecciones en los últimos tres meses. Así, se muestra convencido de que alcanzarán acuerdos de gobierno con el PP en los tres territorios, aunque subraya que antes de hablar de “sillones” o puestos en los Gobiernos, quiere “negociar medida a medida” programas de Gobierno, con plazos y garantías de cumplimiento.

Preguntado por las declaraciones del líder del PP castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, quien insiste en que quiere un Gobierno en solitario, ha dicho que le da igual lo que diga, porque “el PP un día dice una cosa y otro, otra”. “Feijóo dice que no queremos gobernar, que no queremos asumir el desgaste de gobernar, pero le digo que sí, que vamos a gobernar en las tres regiones”, ha afirmado.

“Pero insistimos en que antes de formar un gobierno de coalición, queremos negociar medida a medida, con plazos de cumplimientos y garantías de cumplimiento. No hablaremos de sillones y posiciones en los gobiernos hasta que quede claro que nos ponemos de acuerdo en un programa de gobierno”, ha insistido en conferencia de prensa. Abascal ha hablado de una “negociación seria entre partidos adultos y entre personas adultas” que, en el caso de Vox, pilotará la secretaria general adjunta del partido, Montesrrat Lluis, junto a los candidatos de cada comunidad.

Vox se centrará en pactar con el PP, además de medidas concretas, “plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento”, que, según ha dicho Abascal, ya verán en que consisten y en qué contexto se van a dejar negro sobre blanco, “si ante notario, penalizaciones o cualquier cosa que se nos ocurra”, ha ironizado. Preguntado por una posible repetición electoral en alguna de las tres comunidades, Abascal ha asegurado que Vox “no la desea en absoluto” y ha subrayado que sería una “irresponsabilidad”.

En cualquier caso, ha advertido de que su partido no puede garantizar que no haya de nuevo elecciones y ha vuelto a insistir en que hay que llegar a un programa de gobierno antes de hablar de coaliciones de gobierno y, por tanto, de cargos a repartir. Ya durante la noche electoral del domingo, tras conocer unos resultados que mostraron la moderación del impulso del partido ultra pese a lograr su mejor resultado en Castilla y León (un 18,9% y 14 procuradores), Abascal destacó en una intervención desde la sede central de la formación en Madrid que Vox ha crecido en votos, porcentaje y escaños en las tres últimas citas con las urnas y ha obtenido su mejor resultado en una elecciones autonómicas. “No hay techo para Vox”, proclamó.

Abascal ya adelantó además que “tres regiones esperan urgentemente un cambio de rumbo”. “Lo van a tener, puedo garantizarlo”, enfatizó, dando por hecho un acuerdo con el PP en Castilla y León, Extremadura y Aragón.