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España
sucesos

Confinados dos pueblos de Soria por el accidente de un camión con sustancias peligrosas

Los bomberos han logrado extinguir el incendio del vehículo que circulaba por la A-2 en las inmediaciones de Arcos de Jalón

Vista aérea de la localidad Montuenga de Soria.Ayuntamiento de Arcos de Jalón
EFE
Soria -
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Dos municipios de la provincia de Soria, Montuenga de Soria y Aguilar de Montuenga, han sido confinados de forma preventiva durante la madrugada de este sábado debido al incendio de un camión articulado que transportaba sustancias químicas peligrosas mientras circulaba por la A-2, que ha sido cortada.

La Junta de Castilla y León activó a las 3.20 el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas, del que forma parte ese aislamiento preventivo a raíz del choque entre un turismo y el camión con sustancias químicas, en el kilómetro 172 de la A-2 (Autovía del Nordeste), en las inmediaciones de Arcos de Jalón (Soria).

En el accidente, registrado sobre las 00.15 de esta madrugada, ha resultado herido grave el conductor del turismo y de carácter leve el conductor del camión que transportaba mercancía peligrosa variada (clases 3, 5, 8 y 9) y que ha ardido en su totalidad, han informado fuentes de Emergencias 112 Castilla y León.

Por este motivo, ha sido activado el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas de Castilla y León con el aislamiento preventivo de los términos municipales de Montuenga y Aguilar de Montuenga y ha sido cortada durante varias horas los dos sentidos de la A-2 (sentido Madrid y Zaragoza). Después de casi seis horas, se ha logrado controlar y extinguir el incendio.

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