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España
INCENDIOS

Un hombre de 102 años muere en el incendio de un ático en el barrio de San Antón de Murcia

Otra persona ha resultado herida de gravedad y todavía se investigan las causas del siniestro

Vecinos de un inmueble incendiado en el barrio murciano de San Antón, este viernes tras el siniestro.Marcial Guillen (EFE)
EFE
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Un hombre de 102 años ha muerto este viernes por la noche en el incendio de un ático situado en la calle Las Palmas del barrio murciano de San Antón, originado poco después de las 20:00 por causas que todavía se desconocen.

Según ha constatado EFE, cuatro coches de bomberos del parque de Murcia y otras tantas ambulancias han sido movilizadas por el Centro de Coordinación de Emergencias en este incendio, junto a patrullas de la policía local.

El inmueble siniestrado es la sexta planta de un edificio que fue desalojado minutos después de iniciarse el incendio. El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado, por su parte, de que junto al fallecido, de 102 años, han sido atendidas varias personas por crisis de ansiedad y hay un herido grave.

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