La policía detiene a una madre y su hijo por pegar y arrancar un trozo de oreja a un profesor en Alcoi
Los supuestos agresores inmovilizaron a la víctima en el centro educativo con la técnica del mataleón y le propinaron patadas y puñetazos
Una madre y uno de sus hijos, de 17 años, han sido detenidos este viernes en Alcoi (Alicante) acusados de haber agredido y arrancado un trozo de oreja de un mordisco a un profesor de un centro educativo de esta ciudad durante una discusión, antes de ser separados por la policía.
Según han informado a EFE fuentes del caso, los hechos han ocurrido después de que la madre y el menor acudieran al centro, porque se había producido con anterioridad un incidente entre un alumno —otro hijo de la mujer— y el docente.
En el momento en el que han intervenido los agentes, los supuestos agresores estaban inmovilizando al profesor con la técnica del mataleón, además de dándole patadas y puñetazos. Las mismas fuentes han señalado que todavía no saben quién de los dos arrestados ha propinado el mordisco en la oreja del docente, quien permanece en un hospital para que los facultativos traten de reconstruirle la parte arrancada.
Los dos detenidos se encuentran en dependencias policiales.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.