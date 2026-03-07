Detenidos en Madrid dos presuntos yihadistas expertos en artes marciales

Expertos en lucha y también en yihadismo. La Policía Nacional detuvo el pasado martes en Madrid a dos expertos en artes marciales mixtas (conocido por sus siglas en inglés MMA) por presuntas actividades islamistas radicales, según ha informado este sábado el Ministerio del Interior. Uno de los detenidos, del que no ha trascendido su identidad, era profesor en gimnasios del sur de la ciudad y la comunidad Madrid y había alcanzado cierta notoriedad en redes sociales, además de haber participado en competiciones internacionales bajo la bandera de una república centroasiática, según detallan fuentes cercanas a las pesquisas.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó el pasado viernes el ingreso en prisión provisional de ambos acusados de la presunta comisión de delitos de auto adoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, distribución de material destinado a la radicalización y falsedad documental. Con estas dos detenciones ya son 19 los arrestados por yihadismo en España en lo que va de año. Estas son, además, las dos primeras que se realizan tras el inicio de la guerra de EE UU e Israel contra Irán. A comienzos de esta semana, Interior decidió reorganizar la protección en las embajadas de diferentes países en España así como en infraestructuras críticas y otros puntos considerados “especialmente sensibles” ante el riesgo de atentados.

En este sentido, la Policía destaca en la nota en la que informa de las detenciones que uno de los arrestados mostraba en sus mensajes “una marcada adhesión a la yihad violenta global y un profundo antisemitismo”. Manuel R. Torres, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, destaca que “este tipo de fobias se generan a lo largo del tiempo y los acontecimientos puntuales [como este conflicto bélico] suelen servir como refuerzos que se suman a procesos de radicalización que se gestan de manera progresiva. La baza antisemita ha sido un recurso habitual de la propaganda iraní”, añade este experto en yihadismo.

Durante la investigación, iniciada mucho antes del estallido de la guerra, los agentes de la Comisaría General de Información (CGI, experto en la lucha antiterrorista) constataron “el avanzado proceso de radicalización” del profesor de artes marciales, que se plasmaba en el consumo y difusión de abundante propaganda en la que “ensalzaba el martirio y defendía la imposición de la ley islámica en la sociedad” a través tanto de redes sociales como de canales de aplicaciones de mensajería instantánea de carácter cerrado. El segundo arrestado era uno de sus pupilos y, según la investigación, se encargaba de difundir el material yihadista que le suministraba aquel entre terceras personas.

Durante la investigación se han efectuado sendos registros en los domicilios de los arrestados, donde la policía ha intervenido un arma simulada (un revolver de gran tamaño) y diversa documentación. También se ha localizado documentación ucrania “obtenida de forma irregular” e indicios de la presunta comisión de un delito de falsedad documental.

Las detenciones se produjeron poco después de que Interior decidiera reorganizar las medidas de protección que Policía Nacional y Guardia Civil prestan tanto en las embajadas de diferentes países en España como en infraestructuras críticas y otros puntos considerados “especialmente sensibles” tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo. No obstante, los responsables del ministerio acordaron mantener la alerta terrorista en el nivel 4, ―“riesgo alto”, en una escala de cinco― reforzada que se instauró en octubre de 2023, tras el estallido de otro conflicto bélico en aquella región, el que desembocó en la invasión de la franja de Gaza por las tropas israelíes.

Tras el inicio de esta guerra hace más de dos años, las fuerzas de seguridad detectaron que los grupos yihadistas hacían una instrumentalización de lo que estaba ocurriendo en Gaza para radicalizar aún más a sus seguidores con el argumento de que era la constatación de que los musulmanes se enfrentan supuestamente a una amenaza que justificaba el uso de la violencia como respuesta legítima. Eso se tradujo también en un incremento del número de operaciones antiyihadistas, ya que a partir octubre de 2023 Interior aceleró muchas de las investigaciones que tenía abiertas sobre sospechosos de actividades islamistas radicales ante el temor de que el conflicto los empujase a atentar. Ahora no descartan que el conflicto con Irán provoque un efecto similar. Desde el estallido de la guerra en Gaza y hasta ahora, las fuerzas de seguridad han arrestado a 254 presuntos terroristas islamistas, según una estimación realizada por este diario a partir de las estadísticas oficiales del ministerio.