La Guardia Civil confirma el hallazgo en el mar de los pantalones que llevaba Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

La Guardia Civil ha confirmado que un buzo privado encontró el lunes un pantalón vaquero en la zona de Los Cancajos, en el municipio de Breña Baja (este de La Palma), una de las zonas en las que se busca a Airam, una persona con espectro autista de altas capacidades de 20 años desaparecida el lunes 16 de febrero.

El paradero del joven se desvaneció a las 16.36 de aquel día, en plena celebración de los Indianos, una de las principales fiestas del Carnaval palmero. Desde entonces, los incesantes rastreos por tierra y mar no han logrado dar con Airam, visto por última vez bajándose de una guagua en Santa Cruz de La Palma (este de la isla) con una mochila negra. La señal de su móvil se perdió más tarde en Los Cancajos, a unos cinco kilómetros.

Suc.-Amplían por mar y aire la búsqueda de Airam, un joven de 20 años con autismo que desapareció este lunes en La Palma REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/02/2026 POLICÍA NACIONAL (POLICÍA NACIONAL)

El hallazgo del pantalón azul se suma al de la mochila abandonada cerca de la costa, dos indicios que sitúan al joven más cerca del mar que del monte. Una portavoz de la Guardia Civil ha apuntado que este hallazgo abre una línea de investigación, y que en cuanto el estado de la mar lo permita, se acentuará la búsqueda en el mar. El Gobierno de Canarias declaró el miércoles la situación de alerta por fenómenos costeros en la isla, además de en El Hierro y La Gomera. El instituto armado ha solicitado que quien pueda tener información se ponga en contacto con los teléfonos 062 o el 922437650.

La semana pasada, la madre del joven, la cineasta Mercedes Afonso, alertó de su desaparición a través de un mensaje en la red social Facebook, relatando que creía que, entonces, Airam “pudo sufrir un colapso de autismo”, pudiendo presentar con tal situación “un estado alterado de conciencia”. La familia sostiene desde el inicio que se trata de una desaparición voluntaria vinculada a un colapso de autismo, un episodio que, aseguran, Airam ha atravesado en otras ocasiones. A pesar de la intensa movilización y de la utilización de perros adiestrados y drones con cámara térmica, ninguna pista se ha revelado determinante para localizar el posible escondite del joven.

Mercedes Afonso, guionista, directora y productora, fundó en 2008 en El Paso una escuela canaria de cine, arte y creación. Tenía previsto presentar en el Festival de Málaga, que comienza el 6 de marzo, el film El mapa para tocarte, una película rodada durante años en la que la madre recorre los pasos de su hijo para acercar al público la compleja realidad de su vida. Airam, ha relatado la familia, se encontraba ilusionado con este estreno y, ha relatado, él ya había elegido el traje con el que pensaba acompañarla al certamen.