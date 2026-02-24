Koldo, al juez antes de que le enviara a la cárcel: “Le pido que entienda que todos tenemos derecho a aprender poco a poco”

Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa de ministro de Transportes, apenas habló 15 segundos de los 57 minutos que duró su última comparecencia ante el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso mascarillas, por el que ambos, previsiblemente, serán juzgados en el Tribunal Supremo junto al empresario Víctor de Aldama en los próximos meses. Esa comparecencia, celebrada el pasado 27 de noviembre, tenía como objeto decidir si Koldo García debía ser enviado a prisión preventiva por riesgo de fuga, una vez que la Fiscalía había anunciado que reclamaba para él más de 19 años de cárcel. Tras escuchar los argumentos del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y del abogado de la acusación popular, dirigida por el PP, favorables a encarcelarle, el antiguo asesor de Ábalos usó su turno de palabra para apelar a la compasión del juez: “Le pido que entienda un poco que todos tenemos derecho a aprender día a día y poco a poco”.

El video de esa declaración de quien fuera asesor de Ábalos, al que ha accedido EL PAÍS, muestra una sesión que se desarrolló con cierta tensión porque la defensa de Koldo García defendió con vehemencia que no había razón para encarcelar a su cliente porque este no iba a huir. “No hay nadie en el mundo que pueda creerse que mi defendido se pueda fugar”, sostuvo la abogada, Leticia de la Hoz. “Se podía haber ido ya. Tiene una hija de cinco años, Erika, e irse sería dejarle de ver; y a su madre y sus hermanos. Todos viven en Benidorm con él, ¿dónde se va a ir?“, insistió la letrada.

El antiguo asistente ministerial, en su breve turno de palabra, rechazó también cualquier intención de huida. “No me voy a ir a ninguna parte”, dijo, tras haber escuchado al fiscal reclamar para él la prisión provisional con el argumento de que los indicios contra él estaban ya “solidificados” y se le acusaba de delitos muy graves que, en el grado más bajo, supondrían una pena de 12 años y medio de cárcel. Finalmente, el juez le envió a prisión provisional, junto a Ábalos, por riesgo de fuga “extremo”.