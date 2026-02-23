El PP califica de “cortina de humo” la desclasificación de los papeles del 23-F y la izquierda pide ir más allá

Casi todo el arco parlamentario ha reaccionado al anuncio, este lunes, de que mañana el Consejo de Ministros va a desclasificar los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, 45 años y un día después de la irrupción del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados.

El principal partido de la oposición ha salido a calificar de “cortina de humo” el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así se ha referido a la desclasificación la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un mensaje publicado en su perfil de X: “Vamos a cortina de humo al día”, ha criticado. “Se cumplen los pasos del colapso total”, ha añadido la portavoz de los populares en la Cámara baja. A las críticas se ha sumado el alcalde de Madrid, el también popular José Luis Martínez Almeida. “Si España vive su mejor momento de la historia, ¿por qué la noticia hoy es desclasificar los documentos del 23-F?”, se ha preguntado. El regidor ha participado este lunes en un coloquio organizado por Artículo 14 en el que ha afirmado que “hay que trabajar en la hipótesis” de que Sánchez está “políticamente muerto” porque, en opinión del regidor, “si no, no te sacas todos los días un conejo de la chistera”. Y ha insistido en la misma idea: “Si tú estás seguro de que tienes el mejor Gobierno que ha tenido España, ¿por qué tienes que hablar de lo que pasó hace 45 años?”.

También desde la derecha, Vox ha comentado el anuncio. El presidente del partido, Santiago Abascal, lo ha calificado de “insulto”. “Yo o no voy a caer ni voy a coger el capotepara hablar de las cosas que quiere el presidente del Gobierno”, El presidente de Vox ha insistido en que se desclasifiquen “los crímenes” cometidos “en los últimos seis años en Adamuz, en Valencia y en todas partes” y no las “porquerías de Sánchez” sobre “guerras de hace un siglo que enfrentaron desgraciadamente al pueblo o de asuntos de hace 40 años”.

Desde IU, integrado en Sumar, socio minoritario del Gobierno, su coordinador general, Antonio Maíllo, ha celebrado el anuncio, pero lo ha considerado “insuficiente” y ha apelado a reformar la ley de secretos oficiales. “Es una buena noticia y es insuficiente también. Falta la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales. Yo habría desclasificado los documentos y habría presentado otra batalla para sustituir la ley infame de secretos oficiales del franquismo. Ese paso es el nuclear”, ha afirmado este lunes el líder de IU durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid.

En parecida línea, el PNV ha instado a que se desclasifiquen “muchos más documentos declarados secretos” y ha insistido en la la necesidad de reformar la norma de secretos oficiales. “Hoy vemos cómo el Gobierno, cuando tiene interés, puede hacer lo que hasta ahora ha negado: desclasificar documentos por voluntad política en un Consejo de Ministros. Si el Gobierno español no tiene intención de negociar con los grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma legislativa, le pedimos que con la misma voluntad política que ha mostrado hoy desclasifique muchos más documentos declarados secretos y demuestra que, como el PNV, está en la defensa de los derechos civiles y democráticos, en busca de la verdad y la transparencia, con la intención de homologar la legislación del Estado a la de los países del entorno en esta materia”, afirman fuentes del partido.

Podemos también entiende que la medida no basta. El portavoz Pablo Fernández ha valorado como “insuficiente” la desclasificación. “No gustaría que haya una reforma de la Ley de Secretos Oficiales y que los plazos se reduzcan”, ha dicho en la habitual rueda de prensa semanal de su partido. “Como noticia no nos parece mal, pero es insuficiente”, ha añadido.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido en un mensaje de Twitter que entre los archivos que se desclasificarán del 23-F estén el sumario y las llamadas que entraron y salieron del Congreso. “Lo demás será un salseo (interesante pero ya sabido). Y ya tocaba. Que se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23-F”, ha añadido.

Para EH Bildu, la desclasificación del 23-F debe abrir la senda de otras revelaciones. Su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, ha celebrado la medida: La desclasificación de los documentos del 23F es una buena noticia que debería abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave y la sociedad vasca reclama y merece conocer. Este paso demuestra que con voluntad política es posible levantar los secretos y desclasificar también los papeles de la masacre del 3 de marzo de la que se cumplen 50 años, de los Sanfermines del 78, del caso Zabalza o de los relativos al GAL”, ha escrito Aizpurua.

Desde el partido del presidente del Gobierno, el PSOE, la portavoz de la dirección ha asegurado que “Hoy es un buen día para los demócratas”. “Levantar alfombras levanta polvo, igual se ha levantado tosiendo”, ha añadido, informa José Marcos.